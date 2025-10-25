Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Začela se je referendumska kampanja

Ljubljana, 25. 10. 2025 07.17 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Čez mesec dni bomo na referendumu glasovali o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tokrat je referendum zakonodajni, njegov izid bo zavezujoč. Uradno se je začela referendumska kampanja. Kakšni so argumenti za in kakšni proti?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: O referendumski kampanji
    19:44
    Iz 24UR ZVEČER: O referendumski kampanji
  • Iz 24UR ZVEČER: Referendumska kampanja
    01:56
    Iz 24UR ZVEČER: Referendumska kampanja
  • Iz 24UR ZVEČER: Kako je prišlo do govora o zakonu?
    02:28
    Iz 24UR ZVEČER: Kako je prišlo do govora o zakonu?

O referendumu so v oddaji 24UR zvečer govorili pobudnik referenduma in vodja koalicije Proti zastrupitvi bolnikov Aleš Primc, tajnik zdravniškega društva Slovenije, primarij Matija Cevc, poslanka največje vladne stranke Gibanja Svoboda Tereza Novak in Andrej Pleterski iz društva Srebrna nit ki je sprožil razpravo, ki je privedla do tega zakona.

Nasprotnik zakona Primc je oporekal sprejetju s temeljnim načelnim stališčem, da je kakršno koli poseganje v življenje neprimerno. Ocenjuje, da je predlagani zakon srhljiv in izpostavlja strah pred vsiljevanjem odločitve o prekinitvi življenja, zlasti ranljivim osebam. Po Primcu gre v primeru tega zakona za aktivno zastrupitev, ne pa za pomoč v stiski, saj bi bila smrt povzročena z zaužitjem strupene snovi.

Tudi Cevc, ki predstavlja pomisleke večine zdravnikov, poudarja etični in moralni vidik proti aktivnemu poseganju v smislu končanja življenja. Ne strinja se s tem, da bi morali zdravniki kot vzrok smrti navesti kronično bolezen, medtem ko je resnični vzrok pomoč pri samomoru, kar opisuje kot zavajajoče in etično sporno. 

V obrambo zakona Novakova poudarja, da je dolgotrajna razprava o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja potekala v Sloveniji že od leta 2018. Zakon je bil izid pozivov trpečih posameznikov in civilne družbe, ki so si želeli dati ljudem še eno možnost. 

Pleterski je poudaril, da si vsi prizadevajo za čim boljšo paliativno oskrbo in priznal njen ključni pomen. Vendar odločno opozarja, da tudi najboljša paliativna oskrba ne more pomagati prav vsem, kar je bistveni argument za predlagani zakon.

Pisalo se je leto 2018

Zagovorniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v zakonu vidijo možnost dostojnega slovesa tistih, ki doživljajo neznosno trpljenje, nasprotniki pa opozarjajo na nevarnosti zlorab in na etične dileme.

Pisalo se je leto 2018, ko je dr. Janko Pleterski v Državni zbor poslal pismo, v katerem je prosil za zakonsko ureditev pomoči pri končanju življenja. To je storil s povsem opešanim vidom in sluhom, potem ko je neuspešno poskušal končati svoje življenje že sam.

"Svojega očeta pri tem v celoti podpiram in prepričan sem, da neka civilizirana družba za kakršno se imamo mora to vprašanje urediti. Predvsem pa pravico do smrti, ki je sestavni del življenja," je maja 2018 dejal Andrej Pleterski.

Njegov oče je umrl mesec dni pozneje. Slabo leto kasneje je društvo Srebrna nit predstavilo pobudo za pravno ureditev evtanazije, ki jo je podpisalo več kot 5.000 državljank in državljanov ter 120 strokovnjakov in znanih Slovencev.

"Tukajle gor je 15 zdravnikov, to je bilo samo zato, ker sem se odločil, da jih ne bo več," je februarja 2019 rekel nekdanji minister za zdravje Dušan Keber

A vsa zdravniška stroka ni stala ob strani društvu. Na Zdravniški zbornici še danes vztrajajo, da je evtanazija v nasprotju s poslanstvom zdravnikov oziroma Hipokratovo prisego ter da odpira možnost številnih zlorab.

"Veste, sej so izjemni primeri, ko rečeš razumem to željo. Ampak ena stvar so izjemni primeri, druga stvar pa je zakon, ki bo to najprej dopuščal, potem pa morda skozi prakso celo zapovedoval," je marca 2019 dejal Matjaž Zwitter s katedra za medicinsko etiko in pravo z mariborske fakultete za medicino.

Dve leti pozneje je Srebrna nit predstavila predlog zakona. Med njegovimi pobudniki je bila tudi Alenka Čurin Janžekovič, ki je po hudi bolezni leto kasneje z evtanazijo končala svoje življenje v Švici.

"Nimam več želje po življenju. Zdaj si pa želim res enkrat samo miru. Mir, mir, mir in tišino," je oktobra 2022 dejala zagovornica evtanazije Janžekovičeva.

Predlog zakona pa v začetku lanskega leta ni bil izglasovan.

"Bolj kot sem ga brala bolj se mi je ježila koža," je marca 2024 dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert.

Gibanje Svoboda je v tem času že vložilo pobudo za razpis posvetovalnega referenduma, ki je potekal junija istega leta. Pravico do pomoči pri končanju življenja je podprla več kot polovica udeleženih volivcev. Predlog zakona je bil znova vložen v začetku tega leta in sprejet poleti. Medtem pa so nasprotniki zakona pod vodstvom Aleša Primca začeli zbirati podpise za ponovni referendum.

"To je nesprejemljivo, zato je bilo nujno kot zadnja možnost, da zahtevamo referendum in preprečimo in preprečimo ta grozljiv zakon," je julija dejal Primc.

Več kot 46.000 podpisov so v Državni zbor vložili pred dvema tednoma. O usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bomo na voliščih odločali 23. novembra.

referendum končanje življenja kampanja dz volitve
Naslednji članek

Je slanina enako škodljiva kot cigarete?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306