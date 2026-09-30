Začela se je sezona obiranja oljk

Marsikje v Istri se je že začela sezona obiranja oljk. Če je doslej veljalo, da te dozorijo pozno oktobra oziroma celo novembra, se vse več oljkarjev odloča za obiranje že kar konec septembra. To je nov trend. Vse več pridelovalcev se ga drži. Res da zato pridelajo nekoliko manj olja, a je zato višje kakovosti.