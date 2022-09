Začela se je uradna volilna kampanja pred predsedniškimi volitvami

Volilna kampanja se začne 30 dni pred dnem glasovanja na predsedniških volitvah, ki bodo 23. oktobra.

Predsedniški kandidati imajo tako mesec dni časa za nagovarjanje volivcev. V kampanji bodo uporabljali različna komunikacijska orodja, večina pa jih stavi na družbena omrežja in neposreden stik z volivci na terenu. Nekateri se bodo poslužili tudi bolj tradicionalnih prijemov, kot so plakati, poleg tega pa se bodo imeli priložnost predstaviti tudi na posameznih soočenjih. V vseh volilnih štabih ob tem napovedujejo finančno skromno kampanjo.

Čeprav se kampanja za predsedniške volitve začenja danes, bo vlaganje kandidatur in zbiranje podpisov volivcev za njihovo vložitev mogoče še do 28. septembra.

Seznam kandidatov, ki so napovedali vstop v predsedniško tekmo, je sicer dolg, a je svojo kandidaturo za zdaj vložilo le pet kandidatov, in sicer poslanec SDS Anže Logar, pravnica Nataša Pirc Musar, vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, kočevski župan Vladimir Prebilič in glasbenik Gregor Bezenšek. Te kandidature bo že na današnji seji potrjevala tudi Državna volilna komisija (DVK).

V sredo zvečer je parlamentarna stranka Levica za svojega kandidata potrdila poslanca Miho Kordiša, SD pa bo v volilno tekmo poslala evropskega poslanca Milana Brgleza. Ali bo ta kandidiral tudi s podporo Gibanja Svoboda, bo znano po današnji seji sveta te stranke.

Končni seznam uradnih predsedniških kandidatov bo znan v začetku oktobra, kandidati imajo namreč do 3. oktobra še čas, da umaknejo soglasje h kandidaturi.

Danes se sicer izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, DVK sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.