'Začela sem pisati, da sem preganjala tesnobo nedela in prisilne osame'

Oddaja Preverjeno je prinesla na tisoče zgodb in pogosto prva odpirala družbeno pomembne tabu teme. Nekatere zgodbe je Alenka Arko izbrala in komentirala v knjigi. "Zgodbe sem izbirala res povsem na način, kot so mi privrele iz spomina, zaradi različnih stvari. Sploh ni nujno, da so to bile takrat najbolj pomembne zgodbe. Izračunala sem, tako preko palca, da smo objavili vsaj pet tisoč zgodb, v knjigi jih je le nekaj, v njej pa sem skušala skozi njih tudi spomniti, kaj vse se je dogajalo v zadnjih 20 letih," pove.

Alenka Arko nam je zaupala, da je knjiga, ki je posvečena oddaji Preverjeno in jo je pred kratkim izdala pri Mladinski knjigi, začela nastajati v obdobju pandemije covida-19. Takrat so bile začasno ukinjene številne oddaje, skorajda vse, razen dnevno informativnih, torej tudi Preverjeno. "Začela sem pisat, da sem preganjala tesnobo nedela, zaprtja in prisilne osame," razlaga. Kot pravi, je v obdobju covida-19 napisala približno polovico knjige, da jo je dokončala, pa ji je vzelo kar nekaj časa.

Naslov "Bi to povedali tudi pred kamero?" ponazarja vprašanje, ki so ga 22 let zastavljali novinarji, ki so sodelovali pri oddaji Preverjeno. Pripraviti sogovornika, da spregovori pred kamero, ni lahka stvar, a Alenka Arko pravi, da so imeli tudi primere, ko so se posamezniki na vsak način želeli "razgaljati", tudi svojo intimo, pred celo Slovenijo, in so jih novinarji sami prosili, naj tega ne storijo.

Po besedah Arko je bilo ustvarjanje oddaje izziv, saj je morala biti gledljiva in hkrati zelo natančna pri preiskovanju stvari, ki jih je objavljala. "Natančna, opremljena s podatki, ozdaji, ne pa uravnotežena v smislu, da imaš dve strani, vsaka pove svojo resnico, potem pa naj gledalci mislijo svoje. Takšen način je bolj ustrezen pri dnevnem poročanju, če imaš več prostora, pa to lahko obdelaš na svoj avtorski način, ne da bi bil pristranski," dodaja.

V zadnjih 20 letih se je sicer naš življenjski slog zelo spremenil, prav tako pa tudi televizijsko poročanje. Kot pravi Arko, so v tem času nastale različne, komplementarne platforme, družbena omrežja, podkasti, kar je po njeni oceni dobro in nekaj, kar moramo izkoristiti. A hkrati ocenjuje, da predvsem starejši gledalci še vedno radi spremljajo "staro dobro" televizijo, mlajši pa novice večinoma iščejo drugje. A ravno s strani mladih občasno sliši obžalovanje, da oddaje Preverjeno ni več. Številni so jo namreč gledali skupaj z dedki in babicami in so z njo odraščali.

"Forma se seveda spreminja, in prav je tako. Ampak še vedno je vsebina tista, ki privlači najbolj. In dobre zgodbe imamo ljudje radi od pradavnine, pa nič ne kaže, da bi se to kaj spreminjalo," še pove in nam zaupa, da lahko bralci v knjigi najdejo tudi nekaj bolj ali manj zabavnih prigod iz sveta slovenske politike, ki jim je bila priča v svoji dolgoletni karieri novinarke in urednice.