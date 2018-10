Končno zabrneli stroji pred staro Cukrarno

Začela so se obnovitvena dela ene najpomembnejših kulturnozgodovinskih stavb - Cukrarne. Stala bodo 21 milijonov evrov in naj bi trajala približno dve leti. Industrijska revolucija, vojne, požari, potresi, umetniško gibanje moderne in finančne avanture so iz nje izklesale prvovrstno stavbno dediščino, izjemno tako po obliki kot vsebini.