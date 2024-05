Začela so se opravila za tri posvetovalne referendume

Skladno z rokovnikom opravil lahko volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, do 24. maja DVK sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno prebivajo, lahko na referendumu glasujejo po pošti, če to sporočijo DVK.

Volivci, ki so v priporu, zaporu, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, to okrajni volilni komisiji sporočijo do 29. maja. Enako lahko glasujejo invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, do 5. junija. Do takrat lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na svojem domu. Prav tako morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to do takrat sporočiti DVK.