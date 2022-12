Začele so veljati potrjene spremembe zakonov o vladi, o RTVS in dolgotrajni oskrbi

Uveljavitev sprememb zakona o vladi prinaša organizacijo vlade, kot si jo je zamislil koalicijski trojček Gibanja Svoboda, SD in Levica. V vladi premierja Roberta Goloba bo tako po novem sedelo 20 ministrov, zakon prinaša še spremembe pristojnosti in imen nekaterih ministrstev, pa tudi ustanovitev ministrstva za solidarno prihodnost, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Kandidati za vodenje novih ministrstev in ministrstev s spremenjenimi resorji, bodo morali po mandat za funkcijo v DZ. Kot kaže, bo takšnih vsaj devet, nekateri bodo morali poslancem svoje načrte predstavljati že drugič v tem mandatu.

Pričakovati je, da bo lista z imeni ministrski kandidatov v DZ romala po praznikih, zaslišanja ministrskih kandidatov pa naj bi nato sledila v prvem tednu novega leta.

Novi 17-članski svet RTV

Z dnem uveljavitve novele zakona o RTVS pa preneha mandat članov programskega in nadzornega sveta zavoda ter mandat generalnega direktorja in direktorjev radia in televizije. Programski in nadzorni svet RTVS bosta nadaljevala delo do konstituiranja sveta zavoda v skladu z novelo, generalni direktor Andrej Grah Whatmough pa bo opravljal funkcijo do imenovanja uprave zavoda kot vršilec dolžnosti.

Novi 17-članski svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji programski in nadzorni svet, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. V skladu s prizadevanji vlade in civilne družbe, da se javni zavod depolitizira, nobenega člana sveta ne bosta imenovala niti DZ niti vlada.

Javni zavod bo v skladu z novelo vodila in upravljala štiričlanska uprava. Predsednika uprave bo imenoval svet na podlagi javnega razpisa, dva člana uprave bo svet imenoval na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu.

Uveljavljanje novele bo sicer upočasnila pobuda za ustavosodno presojo s prvopodpisanim predsednikom dozdajšnjega programskega sveta Petrom Gregorčičem.

Zakon o dolgotrajni oskrbi bo začel veljati 1. januarja 2024

V skladu s spremembami zakona o dolgotrajni oskrbi bo zakon o dolgotrajni oskrbi iz decembra 2021 začel veljati šele 1. januarja 2024, ne pa že 1. januarja 2023. To hkrati pomeni, da se za eno leto prestavlja uveljavitev pravic do institucionalnega varstva starejših in oskrbovalca družinskega člana, ki sta za uveljavljanje na vrsti prvi.