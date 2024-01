V Mariboru rušijo 100 let staro stavbo infekcijskega oddelka bolnišnice

Dotrajani oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je predstavljal najstarejši objekt znotraj UKC Maribor, so izpraznili na začetku decembra, ker je na njegovem mestu načrtovana izgradnja nove stavbe za to dejavnost. V preteklih dneh so iz objekta odstranili stavbno pohištvo, instalacije in ostalo opremo, kakor tudi streho in nosilne elemente. Danes se je v delo vključila težka mehanizacija in ob 8. uri je bager začel rušitev prve zunanje stene infekcijske stavbe.

Predstojnica oddelka Božena Kotnik Kevorkijan je v izjavi za medije spomnila, da so bili pogoji dela v tej stavbi v zadnjih letih resnično neustrezni, zato so veseli, da se jim končno obetajo novi, sodobni prostori, posebej prilagojeni za infekcijsko dejavnost, v katerih bodo lahko še bolje poskrbeli za bolnike. "Vnaprej zremo z optimizmom in upanjem, da bomo dočakali dobre delovne pogoje, kjer se bodo tudi bolniki dobro počutili," je dejala.

Projekt izgradnje nove stavbe, ki je trenutno ocenjen na okoli 70 milijonov evrov, je po besedah v. d. direktorja UKC Maribor Vojka Flisa znotraj zastavljenih časovnih okvirov. "Zaenkrat smo v časovnici, prav nič ne zaostajamo," je dejal. Investicijo sicer vodi ministrstvo za zdravje oz. urad za kakovost, nadzor in investicije v zdravstvu, ki naj bi "v kratkem" objavil javni razpis za izbor izvajalca gradnje.