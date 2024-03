Začeli s produkcijo zdravila za Urbana, a čas ni njihov zaveznik

Urban bo kmalu dopolnil 5 let in bolezen je začela počasi že napredovati. Starši opažajo, da so njegove rokice, nogice vedno bolj trde. Kot pravi njegova mama Špela, jim je zelo hudo, ker se na teh terapijah, ki jih obiskuje 4x na leto po 14 dni zelo trudi in v enem zamahu je ves ta trud, ki ga vlaga, šel v nič. Težko je tudi, ker sam ne more povedati kaj ga teži, česa si želi, pravi mama, ki zadnja leta živi in diha zanj in za razvoj zdravila, ki je trenutno v procesu produkcije - ta pa žal traja eno leto.