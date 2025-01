Tri mesece po zrušenju strehe športne dvorane začeli s sanacijo

Tri mesece po zrušenju strehe mariborske športne dvorane Vrbanska so začeli z odstranjevanjem ruševin in sanacijo. Velika sreča je bila, da v trenutku, ko se je porušil velik del strehe, v dvorani ni bilo nikogar. Vsak dan jo je namreč uporabljajo okoli tisoč ljudi. Sanacija je zelo zahtevna. Z žerjavom so dvignili ogromne količine porušenega materiala, tudi dva velika nosilca, ki sta zgrmela v dvorano. Ogled na kraju so nadaljevali tudi kriminalisti.