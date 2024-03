Začeli z izkopavanjem prvega predora na trasi tretje razvojne osi

Začetek del na prvem predoru tretje razvojne osi je Dars obeležil s slovesnostjo, ki je potekala na območju severnega portala predora Konovo v Mestni občini Velenje. Slovesnosti, ob kateri so postavili kip sv. Barbare, se je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek . Kot so sporočili z Darsa, bo Sveta Barbara po ljudskem izročilu varovala predorske delavce v predoru Konovo.

Enocevni predor Konovo bo dolg 497 metrov in bo sestavni del 1,8 kilometra dolge dvopasovne navezovalne ceste na hitro cesto med Velenjem in Slovenj Gradcem.

Potem ko je botra predora Ana Sodnik Prah, vodja Službe za prostorsko načrtovanje v Dars, kip odkrila, ga je blagoslovil Janko Rezar, duhovnik iz Župnije Velenje.

Predsednik uprave družbe Dars David Skornšek je poudaril, da v Darsu tretjo razvojno os obravnavajo in gradijo prednostno, saj gre za Darsov največji investicijski projekt. "Zelo me veseli, da je stekla gradnja prvega predora – predora Konovo. Ta je del navezovalne ceste na hitro cesto Slovenj Gradec–Velenje jug. Je enocevni dvosmerni predor, z dvema voznima pasovoma, dolg pa bo približno pol kilometra. Zaključek je predviden v drugi polovici naslednjega leta. Delavcem tega predora želim uspešno in varno delo. Temu je namenjeno tudi današnje simbolično odkritje kipa sv. Barbare, ki po izročilu prinaša zaščito predorskim delavcem," je dejal Skornšek.

Sicer pa na tretji razvojni osi trenutno potekajo dela na treh sklopih: Škalsko jezero, Jenina in Konovo. Medtem ko je sklop Gaberke že zaključen. Kot so pojasnili na Darsu, nameravajo letos pridobiti še tri gradbena dovoljenja. "Takoj po njihovi pravnomočnosti bomo izvedli vse potrebne postopke, da se dela čim prej začnejo," je dejal predsednik uprave DARS. Dodal je, da bodo javno naročilo za sklop Velunja, ki je tehnično in tudi finančno najbolj zahteven sklop, objavili po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Dars potrditev gradbenega dovoljenja pričakuje v aprilu, pravnomočnost pa v maju. To pomeni, da bi lahko v juniju objavili drugo fazo razpisa in nato še letos začeli z deli.

Na Darsu so pojasnili, da nameravajo letos po pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenjih pričeti z deli tudi na odseku med Šentrupertom in Velenjem. Dokončanje celotne hitre ceste na Koroško pa je po besedah predsednika uprave Dars predvideno v letu 2028.

"Sem optimist, saj s sodelavci, projektanti in odgovornimi na ministrstvih ter agencijah delamo po najboljših močeh, da bodo poti za naše sodržavljane krajše in varnejše," je sklenil predsednik uprave DARS.

Iz Darsa so sporočili še, da so pogodbo za gradnjo sklopov B in H (Škalsko jezero in Konovo) na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem sklenili marca lani. Dela v vrednosti 55,45 milijona evrov brez DDV izvaja konzorcij Strabag, gradbene storitve in ljubljanska podružnica Strabag AG. Rok za dokončanja vseh del v sklopu te pogodbe je konec septembra 2025.