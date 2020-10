Začeli z okrasitvijo Ljubljane: letos bitka proti virusom in 'prvobitna juha'

Čeprav bo veseli december v prestolnici letos nedvomno drugačen, lahko meščanke in meščani računajo, da bo vsaj ena stvar ostala, kot se je spominjajo. V sredo so namreč začeli postavljati praznično okrasitev, ki bo letos slavila 'ranljivost in trdoživost življenja'. Praznične luči bodo tokrat mesto razveselile v petek, 27. novembra. Obeta se nekaj novosti - med drugim bo upodobljena bitka proti mikrobom in virusom, ki jih bomo tako vsaj na simbolni ravni porazili, nam je zaupal avtor okrasitve Urban Modic.

"Epidemija nas ne prizadene le telesno, ampak tudi psihično. Ljudi prevevajo tesnobni občutki. Če bi hkrati pustili še siv, turoben mesec december v mestu, bi s tem povzročili veliko škode tistim, ki so že tako pod hudim stresom,"na vprašanje, kakšen pomen ima praznična okrasitev mest v času, ko v državi na vseh frontah bijemo bitko s koronavirusom, odgovori Urban Modic.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Urban je sin pokojnegaZmaga Modica, ki je pred 21 leti začel s kreiranjem prepoznavne ljubljanske praznične okrasitve. Le kdo se denimo ne spomni legendarne Vesoljne Ljubljane,Rojstva oblik inKozmične Ljubljane? Kot pripoveduje Urban Modic, ki drugo leto zapored nadaljuje očetovo delo, je okrasitev njegovo avtorsko delo, ki pa v veliki meri temelji na znamenitih postavitvah njegovega očeta. Kot ponazori, je njegov oče pred 21 leti začel s šestimi skulpturami, danes pa okrasitev sestavlja že 850 različnih likov in skulptur. Novost na Prešernovem trgu In tudi to je razlog, da s postavitvijo začnejo, kot si mislijo nekateri, tako zgodaj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Letos so z okraševanjem prestolnice pričeli minulo sredo. Naslov letošnje postavitve bo Naj živi!"Poskusili bomo proslaviti življenje, njegovo ranljivost in trdoživost," pove Modic. Tiste, ki radi potožijo, da so si okrasitve vsako leto zelo podobne, pa bo razveselilo, da se nam letos, kot obljublja, obeta nekaj novosti: "Na Prešernovem trgu bo tako Prvobitna juha in celica, iz katere je nastalo življenje. Umetniško pa bomo upodobili bitko z mikrobi in virusi, ki zdaj nadlegujejo človeštvo. Čeprav novega koronavirusa še nismo zares premagali, ga bomo vsaj na takšen simbolen način." Zakaj s postavitvijo začnejo tako kmalu?

icon-expand Urban je sin pokojnega Zmaga Modica, ki je pred 21 leti začel s kreiranjem prepoznavne ljubljanske praznične okrasitve. FOTO: Manca Juvan

Letos bo tradicionalni prižig lučk 27. novembra. Zakaj so s postavitvijo začeli že sredi oktobra? Kot pojasni Modic, je to ogromen, obsežen projekt, ki ga ni mogoče izvesti v krajšem času. Začne se že mnogo prej, kot to opazijo meščani. Za vrati delavnic se dogaja načrtovanje, ustvarjanje. Kreativni del se tako pravzaprav začne takoj, ko ugasnejo praznične luči. Izvedbeni del običajno začnejo septembra in traja do novembra. Kot pojasnjuje, pri projektu in njegovem izvedbenem delu sodeluje približno 20 ljudi. Najprej sicer začnejo s postavljanjem okrasitve na bolj neopaznih mestih, da sredi oktobra meščane čim manj motijo s postavljanjem praznične okrasitve. Zelo pomembno je, da se projekt nadaljuje in da s tem poskusimo vzbujati upanje. Da ostanemo optimistični in komu vlijemo moč, da se bo lažje soočal z osamitvijo, težavami, ki jih prinaša epidemija, je prepričan. Da bo videl lep svet, ki tak tudi je, čeprav je v tem trenutku malo poseben.

icon-expand Kot pripoveduje Urban Modic, ki drugo leto zapored nadaljuje očetovo delo, je okrasitev njegovo avtorsko delo, ki pa v veliki meri temelji na znamenitih postavitvah njegovega očeta Zmaga Modica (na fotografiji). FOTO: Bobo