Začelo se bo zbiranje podpisov za razpis referenduma o zakonu o vodah.

Novinarska konferenca se bo začela ob 10. uri in bo potekala pred upravno enoto Ljubljana Bežigrad. Na njej bodo spregovorili Uroš Macerl (Eko krog), Miha Stegel (Civilna iniciativa Danes), Sara Štiglic (Mladi za podnebno spremembo), Mojca Lukan (Inštitut 8. marec), Alenka Kreč Bricelj (Smetumet) in Gaja Bricelj (Umanotera).

Po odločitvi predsednika DZ Igorja Zorčiča naj bi se postopek zbiranja podpisov volivk in volivcev začel danes, čemur pa v gibanju Zdrava družba nasprotujejo. V ponedeljek so tako na pristojne naslovili zahtevo za zadržanje postopka zbiranja 40.000 podpisov v roku 35 dni.

Zorčič je po mnenju gibanja Zdrava družba "pobudnika kot volivce pahnil v nekakšno tekmovanje v zbiranju dvakrat po 40.000 podpisov, kar v zakonu ni predvideno". "To je izvedbeno nerealno in nedopustno ter zavajajoče in nespoštljivo do volivcev," so ocenili in zato na odgovorne institucije in pristojne organe naslovili zahtevo za ustreznost "presoje precedenčne odločitve predsednika DZ o načinu izvedbe postopka zbiranja podpisov, ki ga zakon o referendumu in ljudski iniciativi ne opredeljuje".

V gibanju so tudi takoj predlagali kasnejši začetek zbiranja podpisov, saj rok, ki sporno zajema vikende, ko volivci na upravnih enotah ne morejo oddati podpisov, vsebuje dela prost dan. Predsednika DZ so opozorili tudi na okrnjen način poslovanja upravnih enot zaradi epidemije, so še obrazložili zahtevo.