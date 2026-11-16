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Slovenija

Začelo se bo zbiranje podpisov za znižanje DDV

Ljubljana, 16. 11. 2026 16.19 pred 1 uro 2 min branja 42

Avtor:
STA M.V.
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Zbiranje podpisov pod pobudo Konfederacije sindikatov javnega sektorja za spremembo zakona o davku na dodano vrednost (DDV) se bo začelo 17. novembra in bo trajalo do 15. januarja prihodnje leto, je sklenil predsednik DZ Zoran Stevanović. Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo Hočemo nižje cene, so sporočili iz DZ.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja je pobudo za vložitev predloga novele zakona o DDV, ki po besedah generalne sekretarke Martine Vuk prinaša nižje cene osnovnih živil in energentov, v DZ vložila 4. novembra. Predlagatelj ljudske iniciative je pobudo dopolnil minuli ponedeljek, sedaj pa je predsednik DZ določil 60-dnevni rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zakonskemu predlogu.

Predlog novele zakona o DDV med drugim predvideva trajno znižanje oz. uvedbo petodstotne stopnje DDV za osnovna živila in kmetijske proizvode ter začasno 9,5-odstotno stopnjo DDV za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. V njem uvajajo mehanizem, ki bo po navedbah sindikatov zagotovil, da bodo nižje stopnje DDV pomenile tudi nižje cene.

Znižanje DDV za osnovna živila predvideva tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, o katerem bodo volivci odločali na decembrskem referendumu. A po mnenju sindikatov primer Hrvaške kaže, da določbe tega zakona prinašajo višje cene za ljudi in višje zaslužke za trgovce. Zato njihov predlog novele vsebuje varovalke, ki bodo prisilile trgovske verige, da cene znižajo v deležu, kot se bo znižal DDV, je v začetku novembra dejala Vuk.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je na današnji novinarski konferenci, na kateri je bilo govora o interventnem zakonu, za torek napovedal začetek zbiranja podpisov pod predlog novele zakona o DDV. "Zakon bomo popravili zato, da se bodo cene prehrane dejansko znižale," je povedal in povabil k podpisu pod njihov predlog. Začetek podpisovanja bodo obeležili z novinarsko konferenco.

Predlog sindikatov predvideva uvedbo 90-dnevnih referenčnih cen, nadzor, ki ga bo vršil tržni inšpektorat, prepoved dviga cen in visoke globe v primeru kršitev. "Predlog vsebuje ukrepe, ki zagotavljajo dejanski nadzor in dovoljujejo dvig cene zaradi povečanih stroškov, ki morajo biti izkazani in se jih preverja ter nadzoruje," je v začetku meseca navedla Vuk.

Konfederacija bo morala zbrati 5000 podpisov, da bo lahko predlog zakona uradno vložila v parlamentarni postopek. Pričakujejo, da se bo to zgodilo. Ko bo predlog zakona v parlamentu, pa pričakujejo, da bo dobil veliko večino glasov poslancev. Podpis pod predlog bo možno oddati na upravnih enotah ali elektronsko.

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KOMENTARJI42

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zmerni pesimist
16. 11. 2026 17.43
Saj to ponuja novi zakon pa ste proti v sloveniji nekaj ne štima v ljubljani volijo župana 10% ki vas zajebava z parkirnimi prostori itd
Odgovori
0 0
Angelika2
16. 11. 2026 17.43
Sprememba plačne reforme v javnem sektorju prinaša srednjemu razredu skromna povišanja plač, dobro plačanim pa po nekaj tisoč evrov. Opozicijo za stroške izvedbe nič ne skrbi, čeprav se bo masa plač v javnem sektorju napram letu 2025 povišala za 1,6 mrd EUR.
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0 0
prfox
16. 11. 2026 17.43
Čestitke in hvala vladi za razvoj Slovenije! Slovenija se po podatkih iz novembra 2026 uvršča med države z enim najcenejših bencinov v Evropski uniji, takoj za Malto in Poljsko
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+1
1 0
jank
16. 11. 2026 17.41
Janša res verjame v velike koncepte. Neoliberalizem. Vladavino milijarderjev. V vsa ta noriška kraljestva. Ne verjame pa v demokracijo – in zato ga demokracija vedno preseneti. Vsi našteti nasilneži Orban, Vučić, Netanjaho in Trump so že padli in vsi našteti so se na koncu prestrašili ljudstva.
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+2
3 1
deny-p
16. 11. 2026 17.40
Torej 6 decembra smo proti, pol pa če uspejo z podpisi, pa smo za??? Kaj te to je??? Adijo pamet.....
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0 0
Antifriz
16. 11. 2026 17.37
Brodnak pravi, da je treba splošni DDV dvigniti na 25-27%, da bomo lahko pokrili omnibus... 🤣
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+2
2 0
jank
16. 11. 2026 17.43
In njegove nagravžno velike dodatke, ki jih pričakuje po uveljavitvi kapice, pardon, kape za bogate.
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
16. 11. 2026 17.36
Ej zaka ni blo tega v golobovi vladi?
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+2
3 1
jank
16. 11. 2026 17.35
Desna hunta z zakonom o RAZKROJU posnema koncept, ki ga je z navezo s tehnomilijarderji izumil Donald Trump. Janša, Vrtovec, Stevanović in Logar so preprosto verjeli, da je to, da se spečaš z najbogatejšimi in jih dobiš na svojo stran, recept za uspeh in večno oblast – ker so res verjeli v to nasilno moč, ki so jo izkazovali Trump in tehnomilijarderji v ZDA, z Muskom na čelu. A zadnje volitve v ZDA so pokazale nasprotno. Ker smo Slovenci bolj premišljeni kot Američani, zato ta grozen zakon nima prihodnosti. PROTI!
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+2
3 1
prfox
16. 11. 2026 17.31
Robert Golob »Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili, razen da bi imel več denarja na računu in bi ga zapravljal mogoče za večje neumnosti«
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+5
8 3
Antifriz
16. 11. 2026 17.35
Lepo povedano.
Odgovori
-1
1 2
nacionale
16. 11. 2026 17.30
vse spostovanje do drugače mislečih ampak do takih osebkov lahko samo čutiš bes, mrznjo....
Odgovori
+3
4 1
prfox
16. 11. 2026 17.30
Sindikalist Branimir Štrukelj s skoraj 10 tisoč evri plače sebe ne smatra kot bogatega in naj bi se znal poistovetiti z delavci!?
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+7
8 1
stekeras
16. 11. 2026 17.29
Kaksno sprenavedanje s strani sindikatov,
Odgovori
+3
5 2
jank
16. 11. 2026 17.29
Ni treba biti ekonomist, da vidiš, da je zakon o RAZKROJU napisan na kožo najbogatejših v državi in da se bo primanjkljaj, ki bo nastal, prenesel neposredno na vse ostale. Ta interventni zakon je preprosto pokvarjen. Gre za milijardno darilo eliti.
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+0
3 3
Angelika2
16. 11. 2026 17.26
To je pravi razlog zbiranja podpisov : "v proračunu ni predvidenih sredstev za zvišanje plač v javnem sektorju, kot je bilo dogovorjeno, in da vlada napoveduje reformo plačnega sistema po stebrih z manj denarja". Zato so proti proračunu in interventnem zakonu, smetana javnega sektorja bo na višje plače težko počakala. Ta denar, s katerim naj bi se financirali njihovi referendumi, naj razdelijo med ljudi. To bi bil sindikat.
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+2
2 0
St. Gallen
16. 11. 2026 17.26
Nemčija, Avstrija, Ceska.....in se katera, vse majo nizji DDV in so pred vami
Odgovori
+1
2 1
SDS_je_poden
16. 11. 2026 17.31
Ej, a Švica pa nima nižjega davka? 🤣
Odgovori
-1
1 2
prfox
16. 11. 2026 17.26
spomnimo, bivša predsednica sindikatov ZSSS LidijaJerkič: "Na katerikoli način razmišljam, kako razložiti, zakaj nismo zelo navdušeni za takšno spremembo, ki prinaša večji neto prejemek (dalvcem), NE ZNAM."
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+2
3 1
prfox
16. 11. 2026 17.23
takih bedakov svet še ni videl kot so slovenski sindikati
Odgovori
+2
5 3
prfox
16. 11. 2026 17.24
rušijo interventni zakon, sedaj pa predlagajo isto
Odgovori
+1
5 4
SDS_je_poden
16. 11. 2026 17.32
A za voljo nižjega DDV je treba sprejeti tudi prispevno kapico za bogatune? Dej miško pelji....
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-1
2 3
FORTUDO1
16. 11. 2026 17.22
Edino delo preplačanega sindikalista Štruklja je zbiranje podpisov za referendume! Ubogi delavski razred!
Odgovori
+0
3 3
Slavko Podjebavko
16. 11. 2026 17.20
A se še kdo spomni Golobove košarice izdelkov, kjer je bilo vse neverjetno poceni, v trgovinah pa so bile (glej si ga šmenta) ravno police s temi poceni izdelki prazne?
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+5
6 1
Noleani
16. 11. 2026 17.17
A ni to ze v interventnem zakonu? A je to hec? Lobirajo proti interventnemu zakonu hktati pa bi pobirali podpise za enake določbe, ki so ze v interventnem zakonu? A se oni šalijo? Zakona be podpreji, jer ni zrastel na njihovem zelniku in kricijo proti, hkrati pa pobirajo podpise za enake spremembe, pa kdo je tu nor?
Odgovori
+0
2 2
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