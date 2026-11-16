Začelo se bo zbiranje podpisov za znižanje DDV

Konfederacija sindikatov javnega sektorja je pobudo za vložitev predloga novele zakona o DDV, ki po besedah generalne sekretarke Martine Vuk prinaša nižje cene osnovnih živil in energentov, v DZ vložila 4. novembra. Predlagatelj ljudske iniciative je pobudo dopolnil minuli ponedeljek, sedaj pa je predsednik DZ določil 60-dnevni rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zakonskemu predlogu.

Predlog novele zakona o DDV med drugim predvideva trajno znižanje oz. uvedbo petodstotne stopnje DDV za osnovna živila in kmetijske proizvode ter začasno 9,5-odstotno stopnjo DDV za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. V njem uvajajo mehanizem, ki bo po navedbah sindikatov zagotovil, da bodo nižje stopnje DDV pomenile tudi nižje cene.

Znižanje DDV za osnovna živila predvideva tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, o katerem bodo volivci odločali na decembrskem referendumu. A po mnenju sindikatov primer Hrvaške kaže, da določbe tega zakona prinašajo višje cene za ljudi in višje zaslužke za trgovce. Zato njihov predlog novele vsebuje varovalke, ki bodo prisilile trgovske verige, da cene znižajo v deležu, kot se bo znižal DDV, je v začetku novembra dejala Vuk.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je na današnji novinarski konferenci, na kateri je bilo govora o interventnem zakonu, za torek napovedal začetek zbiranja podpisov pod predlog novele zakona o DDV. "Zakon bomo popravili zato, da se bodo cene prehrane dejansko znižale," je povedal in povabil k podpisu pod njihov predlog. Začetek podpisovanja bodo obeležili z novinarsko konferenco.

Predlog sindikatov predvideva uvedbo 90-dnevnih referenčnih cen, nadzor, ki ga bo vršil tržni inšpektorat, prepoved dviga cen in visoke globe v primeru kršitev. "Predlog vsebuje ukrepe, ki zagotavljajo dejanski nadzor in dovoljujejo dvig cene zaradi povečanih stroškov, ki morajo biti izkazani in se jih preverja ter nadzoruje," je v začetku meseca navedla Vuk.

Konfederacija bo morala zbrati 5000 podpisov, da bo lahko predlog zakona uradno vložila v parlamentarni postopek. Pričakujejo, da se bo to zgodilo. Ko bo predlog zakona v parlamentu, pa pričakujejo, da bo dobil veliko večino glasov poslancev. Podpis pod predlog bo možno oddati na upravnih enotah ali elektronsko.