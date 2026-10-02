1500 ljudi za kulisami največjega kolesarskega spektakla v Sloveniji

Začelo se je evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo na naše ceste pripeljalo najboljše evropske kolesarje. Po besedah organizatorjev gre za enega največjih športnih dogodkov, ki jih je Slovenija doslej gostila. Pričakujejo namreč več kot 900 tekmovalcev iz 45 držav. Vrhunec pa prihaja konec tedna, ko bodo med drugimi nastopili tudi Mohorič, Evenepul, pa tudi Primož Roglič. V organizacijo prvenstva je vsak dan vpletenih več kot 1.500 ljudi, v prihodnjih dneh pa pričakujejo približno 300 tisoč obiskovalcev. Prve dirke so že odpeljali, največ obiskovalcev pa pričakujejo konec tedna. Kako prvenstvo doživljajo domačini in turisti ter kaj vse še prinaša kolesarski vrhunec?