Začelo se je meteorološko poletje, vse bolj poletne bodo tudi temperature

Meteorološka pomlad, ki se je včeraj iztekla, je bila vremensko zelo pestra. Marec se je uvrstil med najtoplejše, zelo topel je bil tudi večji del aprila, po veliki noči pa je sledil vremenski zasuk in v prihodnjih tednih smo doživeli kar tri močne prodore hladnega zraka z zelo nizko mejo sneženja. Na začetku maja je obilno zasnežilo Rateče, kjer so izmerili najvišjo majsko višino snežne odeje v zadnjih 34 letih.

S tem vremenskih rekordov še ni bilo konec. Nad vso Slovenijo sta se maja zvrstila le dva povsem suha dneva. V večjem delu države z izjemo visokogorja je bil letošnji maj celo rekordno siv. Še več, s soncem veliko bolj radodaren je bil letos februar, kar se v zgodovini meteoroloških meritev še ni zgodilo. Po podatkih Agencije za okolje je v prestolnici sonce februarja sijalo kar 161 ur, maja pa skoraj 50 ur manj, in to kljub dejstvu, da so dnevi maja za skoraj 5 ur daljši kot februarja. Poleg tega se je letošnji maj v večjem delu države uvrstil med pet najhladnejših po letu 1961.

Ali hladen maj napoveduje prav tako poletje?

Hladnim majem so v preteklosti pogosto sledila poletja, ki niso bila preveč radodarna z vročino.Kako bo letos, je sicer zelo negotovo napovedati, zagotovo pa lahko trdimo, da so pred nami toplejši dnevi, saj se je po hladnih in deževnih dneh nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo danes imelo svoje središče nad Alpami. A ker se bo v višinah še zadrževal precej hladen zrak, bo ozračje ob popoldnevih nestabilno s plohami in nevihtami.