Začelo se je odstranjevanje skladišča vojašnice na Bohinjski Beli

Kot so pojasnili v Slovenski vojski, so v prvih dveh dneh rušenja varno odstranili vse notranje regale skladišča, polovico kritine na skladišču in tudi kritino na sosednjem manjšem objektu.

Zaradi deževja, ki je povzročilo razmočenost tal, je sedaj rušenje začasno zaustavljeno, saj se plazenje nadaljuje. Nekaj materiala je tudi že spolzelo v Savo Bohinjko, saj je drsenje zemljine spodkopalo temelje objekta.

"Z ukrepom prekinitve odstranjevanja omenjenega objekta in manjše stavbe v njegovi bližini želimo predvsem počakati na pogoje, ki za izvajalce del ne bodo predstavljali tveganja," so pojasnili v Slovenski vojski in poudarili, da je varnost na prvem mestu.