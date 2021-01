Začelo se je rušenje dotrajanega hotela na Rimskem vrelcu

Za rušenje objekta je bila izdelana projektna dokumentacija, ki so jo posredovali tudi na upravno enoto. Prejšnji teden so območje zagradili, danes zjutraj pa začeli z odkrivanje ostrešja. Ker je bilo to obnovljeno pred 30 leti, bodo zdrav les z ostrešja uporabili v nadaljnji gradnji športnega objekta in glampinga, je ob začetku rušenja danes za medije povedal direktor podjetja Rimski vrelec Peter Čuješ .

Obnova okoli 125 let starega objekta bi namreč prinesla številne omejitve pri vzpostavitvi sodobne hotelske ponudbe, poleg tega bi podaljšala čas gradnje in podražila celotno naložbo, so ocenili v družbi.

Izvir mineralne vode ostaja javno dostopen

Osrednji izvir mineralne vode, po kateri je kompleks tudi znan, ostaja javno dostopen. Varen dostop do vira vode so, medtem ko bo v bližini potekalo rušenje objekta, ustrezno označili. Tudi v prihodnje bo izvir vode za osebno rabo javno dostopen in brezplačen, ga pa bodo nekoliko prestavili in uredili lažji dostop. "Trenutno je dostop v zimskih mesecih dokaj nevaren," je dejal Čuješ in napovedal, da se bodo tega lotili že letos.

Z mineralno vodo imajo investitorji tudi poslovne načrte, zato pripravljajo dokumentacijo za pridobitev vseh dovoljenj. Kot je dejal Čuješ, nameravajo vodo ponuditi v različnih možnostih, med drugim pri terapijah in v širše dostopnem velnesu, ki bo v novem hotelu.

Nov hotel snuje znan arhitekt s Koroške Jure Kotnik, Čuješ pa za zdaj prihodnje podobe hotela ne razkriva. Je pa povedal, da bo nov hotel s 25 sobami približno enake velikosti, kot je dosedanja stavba. Glede odzivov lokalnega okolja na načrtovano rušitev starega hotela pa je dejal, da so "presenetljivo dobri", se pa najdejo tudi kakšna odklonilna mnenja.

Podjetje Rimski vrelec je za zdaj na območju zaposlilo hišnika, naslednje zaposlitve se obetajo z odprtjem športnega kompleksa, največ pa jih bo, ko bosta zaživela tudi glamping in hotel. Skupno načrtujejo od 20 do 25 zaposlenih. Celotna naložba v oživitev kompleksa, ki ga bodo po načrtih dokončno uredili v letu 2024, je ocenjena na okoli tri milijone evrov, za vlaganji pa stojita investitorja Marjana Kaker in Branko Dervodel.

Glede bližnjega Ivarčkega jezera, ki je v lasti konjiške družbe SG Automotive, infrastruktura tam pa že več let propada, pa je Čuješ danes dejal, da bi "bilo povezovanje super", a da je treba najprej zaključiti en projekt, "potem pa se mogoče odločiti za drugega".