Ko mladostniki prevzamejo 'oblast' v svoje roke

Iz Prevzgojnega doma Radeče nikoli ne pridem dobre volje, pa čeprav nimamo nikoli nobenih težav med snemanjem. A dejstvo je, da je to prostor, ki ponudi ogledalo vsem, ki pridejo v stik z mladostniki, ki so tam nameščeni. In četudi so vrh ledene gore, saj so tudi izvrševali kazniva dejanja, vselej v njih prepoznam vedenja in prepričanja, ki so prisotni pri marsikateremu mladostniku.

Prevzgojni dom Radeče FOTO: Sara Volčič icon-expand

In marsikatera družina zaradi tega, tudi zunaj ustanov, močno trpi. Nekateri bodo poiskali pomoč, drugi ne, in morda tudi zaradi sramu raje čakajo, da bo bolje, obenem pa svojim otrokom nudijo in dajejo vedno več in jim na ta način dolgoročno vedno bolj škodijo. V Radeče sodišče namešča mladostnike, ki so v preteklosti, v starosti od štirinajst do osemnajst let, izvrševali kazniva dejanja. Nemogoče je posploševati, kaj jih je pripeljalo v prevzgojni dom, je povedala vodja Oddelka za vzgojo Nastja Holc, je pa dejala: "Na eni strani so mladi, mladostniki, ki so bili zlorabljeni, vzgojno zanemarjeni, na drugi strani pa so otroci, ki niso imeli meja, nobenih pravil, nihče njim ni jasno pokazala, kaj se sme in česa ne, se pravi, kaj je dopustno in kaj ni. Tako da ta vsedopuščajoča vzgoja ima zelo močne in zelo slabe posledice."

Kmalu dvajsetletni fant ima na vesti številna kazniva dejanja FOTO: Sara Volčič icon-expand

Njene besede sta potrdila dva mladeniča, kot boste videli v novi kriminalni zgodbi v današnji oddaji Svet na Kanalu A, ki sta pojasnila, da se je začelo konec osnovne šole, ko sta zapadla v slabo družbo. Verjetno tudi zaradi tega osnovne šole sploh nista zaključila. "Ko sem bil star 15 let, sem začel delati neumnosti. Kradel sem, nabralo se je več kot trideset kaznivih dejanj," je opisal najstnik, ki bo junija dopolnil dvajset let. Najprej je bil dve leti v vzgojnem zavodu, a ga niti to ni streznilo, zato je naposled končal v Radečah, ki je zadnja postaja pred pravim zaporom. Drugi mladostnik, ki je danes star osemnajst, pa je opisal, da je začel delati po svoje že pri štirinajstih letih.

Sara Volčič FOTO: POP TV icon-expand