Začelo se je sojenje Janši zaradi žaljive obdolžitve Veselinoviča

Maja leta 2021 je Janša takratnega direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Veselinoviča označil kot "sodelavca pri umoru novinarja", ko je v tvitu zapisal: "Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike." Janša za zapisom še vedno stoji.

Na celjskem okrožnem sodišču se je pričelo sojenje v zadevi, v kateri nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič zaradi domnevne razžalitve kazensko preganja predsednika SDS Janeza Janšo . Veselinovič zastopnik je predlagal umik vseh prič, z izjemo Uroša Urbanije , nekdanjega zaposlenega na STA, kasnejšega šefa UKOMA in sedanjega direktorja Televizije Slovenija. Senat bo o tem odločal danes.

Veselinovič je očitke zanikal in 21. junija 2021 proti Janši vložil civilno in zasebno kazensko tožbo zaradi posega v čast in dobro ime ter kaznivega dejanja žaljive obdolžitve.