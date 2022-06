Na mariborskem okrožnem sodišču se je po dveh letih in pol od prvega predobravnavnega naroka in deset let po hišnih preiskavah le začelo sojenje zoper nekdanjega prvega moža Nove KBM. Matjažu Kovačiču in soobtoženim sodijo zaradi domnevno spornih poslov s hrvaškimi nepremičninami. Vsi štirje nekdanji visoki bančni uslužbenci so očitke zanikali.