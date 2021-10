Začelo se je sojenje očetu zaradi odvzema otrok

Obtoženi je na sodišču povedal, da je otroka odpeljal iz Švice, ker sta tam trpela. Kje sta zdaj, še vedno noče razkriti. Čeprav je že od marca v priporu, pa ve, da je z njima vse v redu in lepo napredujeta, poročajo mediji. "Poslal sem ju v varno okolje. Z njima je vse v redu, vem, da sta nasmejana in zdrava. Imata učitelja in zdravnika. Hči zna štiri jezike, zna tudi že računati, sin pa tako ali tako obvlada več reči kot jaz," je na sojenju povedal oče, ki je od marca v priporu. Poleg odvzema mladoletnih oseb je obtožen tudi groženj s streljanjem in terorističnim napadom.

38-letnik je obtožen odvzema mladoletne osebe, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi ter napada na uradno osebo. Ker se zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje ter neplačevanje preživnine nanašajo na sina iz prvega zakona, nad katerim naj bi se bil večkrat tudi fizično znesel, je sodnica Klavdija Bercieli odločila, da mu bodo o tem sodili na sodišču v Trbovljah, poroča Večer.