'Začelo se je z izločanjem iz skupine'

Začelo se je že v prvem razredu, pripoveduje Filip Golob. Najprej se je nanj spravil en sošolec, nato več njih. Zakaj, še danes ne ve. "Verjetno zaradi tega, ker sem takrat zgledal, bil malo drugačen od drugih. V bistvu se je najprej začelo z izločanjem iz skupine, raznimi žaljivkami. Potem se je pa stopnjevalo že v fizično nasilje, do tega, da so me izven šole lovili, pa pretepali," pripoveduje.

Dogajalo se je skoraj vsak dan, včasih ni želel več v šolo. Spominja se, da je imel za kratek čas mir, ko je zaradi zloma noge pristal na berglah. "Ni bilo več toliko fizičnega nasilja nad mano, niso me več lovili po šoli. Bergle so mi dajale kot nek izhod iz te cele situacije, zaradi tega sem jih hotel imet čim dlje časa."

Šola je stvari pometala pod preprogo, pravi, govorili so mu, da si domišlja in krivdo prevalili tudi nanj. V petem razredu je staršem prekipelo, premestili so ga v drug razred, kar je le delno zaleglo. Filip je medtem moč med drugim našel v borilnih veščinah. "Sem našel veliko prijateljev, ki podobno razmišljajo kot jaz, z njimi smo se tudi velikokrat po treningih družili in v bistvu so mi tudi oni dali odmik od šole in šolskega dogajanja. Potem, razne tekme, ki smo jih imel, so mi dale prav tako odmik od tega, kar se dogaja."

V šolah pritrjujejo, da je nasilja vse več, isto pove ravnateljica Osnovne šole Trebnje Ana Kastigar. "So žaljivke, pretepov nimamo ravno veliko, je tudi spletno nasilje ..." "Bolj neko psihično nasilje torej?" "Kar precej."

Zato novomeški Kempo Arnis po šolah izvaja brezplačen program za preprečevanje nasilja. Otroke učijo, kako postati bolj strpen, kakšno vedenje je sprejemljivo, kako naj se nasilju izognejo, kako se verbalno braniti.

"Recimo, če koga zafrkavajo: "Ti si pa debela." ... "Ja, doma z mami ful dobro kuhamo in razmišljamo, da bi šli na Masterchefa." No, in zdej na kakšen način te bo nekdo naprej zafrkaval? Ker tisti, ki zafrkavajo, iščejo žrtve. In v trenutku, ko se mi začnemo obnašat kot žrtve, ko se mi začnemo zagovarjat za dejanja, no v tistem trenutku dobijo oni pravzaprav veselje," svetuje ustanovitelj Kempo Arnis Federacije Borut Kincl.

Opolnomočijo jih tudi z nekaj osnovne samoobrambe, če bi jih kdo fizično napadel. "In na isti način naredimo to z učitelji ... Jih naučimo, kako se nasilje prepozna in kakšne so tiste prave reakcije," pravi Kincl.

Filip pa kljub grenki izkušnji danes pozitivno zre v boljšo prihodnost. "Zdaj vem, kako mi je bilo, in vem, kaj moram narediti, da bom boljši. Vem, kakšen človek sem postal zaradi tega. In nasilje je ena stvar, ki je pač ne bi smeli tolerirat nasploh!"