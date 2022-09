Začelo se je zbiranje podpisov za brezplačna šolska kosila

Danes poteka prvi dan zbiranja 5000 overjenih podpisov, da se v osnovnih šolah zagotovijo brezplačna kosila za vse, je povedala Mojca Lukan . Kot je pojasnila, morajo podporniki oddati dva podpisa, za vsak predlog posebej. V Inštitutu 8.marec so namreč prepričani, da mora biti kosilo pravica za vse, trenutna pravna ureditev subvencij pa po njihovem mnenju v praksi ne deluje, saj je vsako leto manj otrok upravičenih do subvencioniranega kosila. Lukanova je še povedala, da so se na omenjeno temo že sestali tako s predstavniki Gibanja Svoboda kot stranke Levica, preseneča pa jih, da se stranka SD na njihova vabila ni odzvala, kljub temu, da so bila brezplačna kosila v šolah njihova predvolilna obljuba.

Kot so še pojasnile predstavnice Inštituta 8.marec, sta omenjena predloga zakonov za vse otroke, saj verjamejo, da jedilnica ne sme biti prostor za stigmatizacijo in da mora biti osnovna šola res brezplačna, brez prikritih stroškov.

Maja Koražija pa je odgovorila na nekaj največjih očitkov, ki so jih deležni ob omenjeni kampanji. Pojasnila je, da se brezplačna kosila ne bodo ponujala vsepovprek, saj se bo nanje treba še vedno prijaviti in odjaviti. Njihova predloga tudi ukinjata šolska kosila kot tržno dejavnost in uvajata to kot javno službo, v okviru katere se bo zaposlilo kuharje in kuharice, za njihove plače pa bi poskrbela država. Na opozorila nekaterih šol, da ne bodo mogle zagotoviti prostora, pa odgovarja, da to predvideva prehodna določba, ki daje državi več kot leto dni časa, da šolam to pomaga urediti.

Spomnimo

V Inštitutu 8. marec so pripravili predloga zakonov o osnovni šoli in šolski prehrani, s katerima želijo vsem osnovnošolcem zagotoviti brezplačna kosila. Razmišljali so, če bi uvedbo brezplačnih kosil predlagali zgolj za otroke iz socialno ogroženih družin ali jih vzpostavili kot pravico za vse, a so se odločili za drugo možnost. Brezplačna kosila za vse otroke so obljubljena tudi v koalicijski pogodbi, so spomnili.

Da bo predlog zakona obravnavan v DZ, morajo zbrati vsaj 5000 overjenih podpisov ljudi. Podpise bodo zbirali v okviru kampanje Za otroke gre.

Predlog spremenjenega Zakona o šolski prehrani, ki predvideva uvedbo brezplačnih kosil in subvencioniranih malic za osnovnošolce in dijake, je junija v DZ sicer vložila tudi poslanska skupina SDS, a je DZ 1. julija predlog na izredni seji zavrnil. V inštitutu so predlog zakona poslancev SDS sicer ocenili kot tehnično slabega.