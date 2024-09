Začelo se je sojenje proti Janši v zadevi Trenta

Specializirani državni tožilec Boštjan Valenčič Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe na škodo podjetja Imos, Klemnu Gantarju in Janši pa pomoči pri omenjenem dejanju. Janša je namreč pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi družba Janši podarila prek navideznega posla z dobrih 15.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem v Trenti.

Zagovornik Janeza Janše Franci Matoz je na julijskem naroku izrazil dvom v nepristranskost vseh treh članov senata ter celo v predsednico Okrožnega sodišča v Celju Petro Giacomelli , ki jo je želel izločiti iz postopka odločanja o imenovanju članov senata, a so bile vse njegove zahteve zavrnjene kot neutemeljene.

Obramba tožilstvu očita, da v obtožnici operira s povsem napačnimi številkami in cenitvami glede vrednosti zemljišč v Trenti. Prvoobtoženi Kastelic je tako v preiskavi kot tudi v današnjem zagovoru zatrjeval, da je v konkretnem poslu šlo za Imos zelo nepomemben posel, s katerim se sam takrat ni podrobneje ukvarjal, ga je pa pozneje zaradi potreb sojenja podrobno analiziral.

Vsi trije obdolženi so danes kategorično zavrnili kakršno koli krivdo in očitke označili za nelogične ter smešne, Janša pa tudi za politično motivirane. Prepričan je namreč, da gre za sojenje, ki bo svoj epilog na prvi stopnji dobilo tik pred naslednjimi volitvami, ker pa bo v dveh letih primer zastaral, pravnomočne sodbe tudi tokrat ne bo.

Ker je zemljišče del Triglavskega narodnega parka in je na njem dovoljena le nadomestna gradnja stare kmetije, je tožilstvo prepričano, da je Imos, ki je Janševe nepremičnine sicer kupil posredno prek družbe Eurogradnje, te precej preplačal. Takratni direktor Imosa naj bi tako svoje podjetje oškodoval za okoli 110.000 evrov, Janša in Gantar pa naj bi mu pri tem pomagala.

Janše da ni dobro poznal, saj ga je le nekajkrat srečal na kakšnih dogodkih, čeprav oba prihajata iz Grosupljega. Tudi v zvezi z domnevno spornimi posli okoli zemljišč v Trenti in nakupa stanovanja v Ljubljani, da se ni nikoli pogovarjal z Janšo, ga je pa prišel pozdravit ob ogledu stanovanja kot izraz spoštovanja do predsednika vlade, kot bi to enako storil v vsakem drugem podobnem primeru.

Zakaj je bilo potrebno sodelovanje Eurogradenj pri odkupu zemljišč v Trenti, ni znal pojasniti nihče. Nekdanji direktor omenjene družbe, ki je bila z Imosom delno tudi lastniško povezana, Gantar pa je danes podal le kratek zagovor, v katerem je izrazil prepričanje, da je bilo vse izpeljano po pravilih, medtem ko na vprašanja tožilstva in sodnice ni odgovarjal.

Bolj zgovorna sta bila ostala obdolžena, Janša pa je pojasnil, da je bilo bistvo posla v tem, da je po tistem, ko je konec leta 2004 prevzel vodenje vlade, potreboval stanovanje, ki bi bilo bolj primerno za varovanje od enosobnega v Zupančičevi jami. Ker ni razpolagal z zadostnimi denarnimi sredstvi, je želel v zameno za večje stanovanje ponuditi nepremičnini, ki ju je imel na voljo.

Tudi sam je zatrdil, da Kastelica ni dobro poznal, Gantarja pa sploh ne. Ker se je z nakupom mudilo, je večino stvari urejal po elektronski pošti, s predstavniki Imosa in Eurogradenj pa se ni dobival ne on ne kakšen od njegovih pooblaščencev. Očitke tožilstva je označil za nerazumljive, še posebej glede cenitev, pa tudi glede tega, da po njegovem ne znajo pojasniti njegove vloge in s kakšnim motivom naj bi nekomu pomagal oškodovati podjetje.