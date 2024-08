Začenja se avgustovski vročinski val, ki naj bi trajal vsaj teden dni

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes in jutri jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija. Tudi v torek in sredo bo pretežno jasno in vroče. Popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.

V prihodnjih dneh bo po nižinah velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem, kjer se bodo temperature povzpele tudi do 38 stopinj Celzija. Na tem območju velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.