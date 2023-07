Začenja se brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C

V četrtek in petek bo na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani med 13. in 18. uro potekalo brezplačno anonimno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C. Testiranje brez predhodnega naročanja pred petkovim svetovnim dnevom hepatitisa organizira ljubljanska infekcijska klinika s partnerji. Namenjeno je vsakomur, ki bi se želel testirati.

Med tveganimi skupinami, ki jim testiranje strokovnjaki še posebej priporočajo, so posamezniki, ki so imeli nezaščitene spolne odnose, ljudje, ki so se tetovirali v nehigienskih prostorih, ter ljudje, ki uporabljajo droge. "Jaz bi tako rekoč vsaki odrasli osebi svetovala, da se enkrat v življenju testira na hepatitis C," je v izjavi za medije dejala vodja nacionalne ekspertne skupine za virusne hepatitise Mojca Matičič in in pojasnila, da so se lahko posamezniki pred letom 1993, ko so začeli veljati nekateri splošni previdnostni ukrepi v medicini, okužili denimo prek krvi s transfuzijo. Testiranje bo na omenjenem naslovu potekalo tako, da bo posameznik oddal manjšo količino krvi. Za odgovore na morebitna vprašanja in svetovanje bo prisoten tudi zdravnik.

icon-expand Hepatitis FOTO: Thinkstock

Do sedaj se je ob tovrstnih akcijah testiralo že več kot 9000 ljudi, pri čemer so odkrivali nezaznavno okužene in s tem rešili marsikatero življenje. Kot je poudarila, lahko namreč hepatitis C dolga leta poteka brez bolezenskih znakov in tako posameznik sploh ne ve, da je okužen. Ljubljanska infekcijska klinika testiranje organizira v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, Slovenskim društvom bolnikov, obolelih za virusnim hepatitisom Slovenija HEP in študenti medicine iz projekta Virus pri Društvu študentov medicine Slovenije. Tudi sicer je ljudem na voljo možnost anonimnega, brezplačnega testiranja na okužbo z virusoma hepatitisa B in C, ki poteka vsak ponedeljek med 12. uro in 14.30 na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani.