Kot je v izjavi ob tej priložnosti poudaril generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tomaž Erjavec, gre za projekta, ki pomembno zaznamujeta razvoj UKC Ljubljana in slovenskega javnega zdravstva.
"Vsako leto se v teh prostorih rodi več tisoč otrok, zato je naša dolžnost, da materam, novorojenčkom in njihovim družinam zagotovimo kar najboljše pogoje," je poudaril glede energetske sanacije porodnišnice. Prenova bo po njegovih besedah prinesla energetsko učinkovitejšo stavbo, prijetnejše bivalno okolje, nove družinske sobe, sodobnejšo infrastrukturo in boljše delovne pogoje za zaposlene. Ob tem se je za sodelovanje in podporo zahvali tako ministrstvu za zdravje kot vsem zaposlenim, ki bodo tudi med gradnjo in prenovo zagotavljali nemoteno obravnavo in oskrbo pacientov.
Minister Tadej Ostrc, ki si je ogledal tudi gradbišče nove klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, je dejal, da so gradnje, ki potekajo, velik zalogaj. A kot je poudaril, je v ospredju vselej pacient, ki bo imel s temi investicijami "najboljše možnosti v Evropi, da se pozdravi in da bomo imeli še naprej demografijo pozitivno". Spomnil je, da je sedanja porodnišnica stara 40 let.
Po besedah poslovnega direktorja ginekološke klinike Petra Požuna so že začeli odstranjevati fasadni ovoj, pripravljajo se dela na strehi. Po sanaciji strehe, ki bo najprej na vrsti, pa bodo dela potekala po etažah. Zamenjali bodo okna, napeljali notranje inštalacije za prezračevanje in ogrevanje, luči zamenjali za manj potratne. Želijo menjati tudi tlake. Temu bo sledilo še beljenje.
Celotna investicija je po njegovih besedah z davkom vredna okoli 12 milijonov evrov. Po navedbah ministra bo delno sofinancirana iz podnebnega sklada, ostalo pa iz državnih investicijskih virov. Ob tem je napovedal, da bodo tudi v prihodnje kombinirali vire pri zagotavljanju sredstev za investicije. Poudaril pa je, da "samo zidovi brez ljudi ne pomenijo nič, zato je treba investirati tudi v kadre v zdravstvu".
Vsa dela v okviru energetske sanacije porodnišnice naj bi po navedbah Erjavca končali naslednje leto do oktobra. Kot je dejal Požun, je rok kratek, ne le za to, da pravočasno porabijo sredstva, ampak da v čim krajšem času omogočijo normalno delovanje porodnišnice.
Predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo ginekološke klinike UKC Ljubljana Gorazd Kavšek je dejal, da bo za zaposlene to kar velik napor, a se bodo trudili po svojih najboljših močeh, da prenova ne bo vplivala oziroma bo vplivala čim manj na njihove nosečnice, porodnice in spremljevalce.
Glede gradnje nove infekcijske klinike je generalni direktor UKC danes pojasnili, da se je časovnica za nekaj mesecev zamaknila, a načrtujejo, da bi bilo vse končano do konca naslednjega leta, ko bi lahko začeli seliti paciente.
Po ministrovih besedah bo najvišje nadstropje namenjeno najbolj nalezljivim boleznim, česar Slovenija doslej ni imela. Z novo infekcijsko kliniko pa se bomo postavili ob bok najnaprednejšim centrom za nalezljive bolezni.
Po navedbah UKC Ljubljana je projekt ocenjen na 156,1 milijona evrov, nova klinika pa bo prinesla skoraj 25.000 kvadratnih metrov novih zdravstvenih površin, sodobne oddelke za zdravljenje nalezljivih bolezni, intenzivno terapijo, specialistične ambulante in diagnostične zmogljivosti.
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