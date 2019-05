V spomladanski akciji cepljenja lisic bodo položili 380.000 vab

Polaganje vab se bo izvajalo v 50-kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško, z višine 300 metrov, s pomočjo posebej prirejenih letal, so zapisali v sporočilu za javnost.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) danes pričenja spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija.

Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Celje.

Glavni namen cepljenja je varovanje zdravja in življenj ljudi pred to zelo nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok.

Z izvajanjem peroralnega cepljenja zaščitijo populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja glavni rezervoar stekline, ter tako preprečujejo širjenje bolezni in spodbujajo postopno izkoreninjenje.

Akcija cepljenja lisic proti steklini se izvaja dvakrat letno, in sicer v spomladanskem (maj in junij) ter jesenskem času (oktober in november).

Uspešnost cepljenja spremljajo preko prisotnosti tetraciklina v zobeh

V vsaki akciji položijo 380.000 vab oziroma med 22 in 26 vab na kvadratni kilometer. Vaba je sestavljena iz zunanjega ovoja in kapsule s cepivom.