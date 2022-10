Začenja se cepljenje proti gripi: zabeležili že prve primere okužb

Ponovno pa se bodo preselili v kranjsko vojašnico. Tridnevna akcija bo potekala od srede 26. do petka 28. oktobra. Zanimanje za cepljenje proti gripi je veliko, pravi Gantar Žura, proti covidu pa trenutno cepijo največ 200 ljudi dnevno. Večji obisk pričakujejo prav na dnevih odprtih vrat, kjer bo možno sočasno cepljenje: "Ljudje lahko kar pridejo. Cepljenje proti gripi in covidu ostaja brezplačno, prav tako za ranljive skupine proti pnevmokoku."

Kdaj bodo cepili in ali je naročanje nujno, se sicer odloča vsak izvajalec zase, zato velja režim preveriti po telefonu ali na spletni strani matičnega zdravstvenega doma. Cepljenje proti gripi se posebej priporoča starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, ljudem z močno povečano telesno težo, zaposlenim v zdravstvu in drugih nujnih službah, nosečnicam in otrokom. V ljubljanskem UKC začnejo cepiti 24. oktobra.

"Priporoča se najbolj cepljenje majhnih do dveh let, tudi vseh večjih otrok, predvsem tistih s kroničnimi boleznimi in okvarami imunskega sistema," razlaga strokovni direktor Pediatrične klinike UKCL doc. dr. Marko Pokorn. Otroci, mlajši od 9 let, ki se cepijo prvič, prejmejo dva odmerka, ostali enega. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev.

"Za nosečnice je cepljenje varno, razen seveda za tiste, ki so alergične na jajca in pa piščančje meso," dodaja Gantar Žura. Če gripe na račun koronskih ukrepov lani sploh ni bilo, pa se ob precej bolj sproščenemu življenju letos že pojavljajo posamezni primeri. "Glede na izkušnje z južne poloble lahko pričakujemo, da bomo imeli letos kar aktivno sezono gripe," pravi Pokorn, ki jo sicer lahko omilimo s poznanimi, a že kar malo pozabljenimi ukrepi - razdaljo, higieno rok, kašlja in maskami, četudi so zgolj priporočene. Ključno pa: ko zbolimo, ostanimo doma.