Začenja se cepljenje proti gripi, pri starejših je lahko potek težji

Ljubljana, 20. 10. 2025 14.08 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ne.M.
Komentarji
9

Po celotni državi je steklo cepljenje proti gripi, ki se mu pridružuje tudi Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana. Strokovna direktorica ZD Ljubljana Eva Vodnik cepljenje svetuje vsem, še posebej ranljivim skupinam, starejšim od 65 let, majhnim otrokom, osebam z izjemno povečano telesno težo in kroničnimi obolenji ter nosečnicam.

V cepilnem centru ZD Ljubljana je poleg cepljenja proti gripi možno tudi cepljenje proti covidu-19, klopnemu meningoencefalitisu (KME), pnevmokoku in humanemu papiloma virusu (HPV), hkrati pa je mogoče prejeti največ dve cepivi.
V cepilnem centru ZD Ljubljana je poleg cepljenja proti gripi možno tudi cepljenje proti covidu-19, klopnemu meningoencefalitisu (KME), pnevmokoku in humanemu papiloma virusu (HPV), hkrati pa je mogoče prejeti največ dve cepivi. FOTO: Shutterstock

Prav tako cepljenje priporoča skupinam, ki so pri svojem delu izpostavljene gripi, torej zdravstvenim delavcem, ali tistim, ki imajo veliko stikov z drugimi ljudmi, denimo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.

Cepiti se je možno pri osebnem zdravniku, v enotah ZD Ljubljana v posebnih cepilnih terminih in v cepilni ambulanti ZD Ljubljana. Pred cepljenjem je obvezno naročanje.

Cepljenje v cepilnem centru na Metelkovi ulici omogočajo vsak četrtek in petek, razen zadnji teden oktobra, ko bodo cepili v sredo in četrtek. Cepljenje je mogoče tudi v novembru vsak četrtek in petek, mogoče pa je tudi v decembru, in sicer imajo razpisane tri termine, ki jih bodo glede na povpraševanje še prilagodili, je dodala.

Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je poudarila strokovna direktorica ZD Ljubljana Eva Vodnik. V cepilnem centru ZD Ljubljana je poleg cepljenja proti gripi možno tudi cepljenje proti covidu-19, klopnemu meningoencefalitisu (KME), pnevmokoku in humanemu papilomavirusu (HPV), hkrati pa je mogoče prejeti največ dve cepivi, so zapisali tudi na njihovi spletni strani.

Direktorica opozarja, da je pred cepljenjem obvezno naročanje, ki je mogoče po telefonu ali na spletnih straneh posameznih enot ZD Ljubljana.

Preberi še Sezona gripe že trka na vrata

Med eno sezono se okuži pet do deset odstotkov populacije

Gripa je resen javnozdravstveni problem, ki predstavlja veliko grožnjo za povečano hospitalizacijo ljudi in večjo smrtnost, je poudarila. Cepljenje predstavlja učinkovit ukrep za zmanjšanje tveganja in je ukrep za varno zaščito posameznika ter svojcev in posameznikov, s katerimi so ljudje v stiku. Svetujejo, da ljudje ne tvegajo, ampak se cepijo, ker je to varna in učinkovita zaščita pred to resno boleznijo.

Med eno sezono gripe se okuži od pet do deset odstotkov populacije, je povedal družinski zdravnik in vodja komisije za zdravstveno varstvo odraslih ZD Ljubljana Uroš Ažman. V Sloveniji, kjer je tudi starejša populacija, imajo veliko pacientov, starejših od 65 let, pri katerih je potek bolezni težji, je več možnih zapletov in potreb po hospitalizaciji, pri katerih pa je pogosteje potrebno še intenzivno zdravljenje in je večja možnost usodnih zapletov.

Starejši od 60 let imajo desetkrat večjo možnost za hospitalizacijo

Ažman je povedal, da imajo starejši od 60 let, tudi tisti brez kroničnih obolenj, desetkrat večjo možnost kot 20-letniki, da bodo zaradi gripe hospitalizirani. Dodal je še, da je cepljenje proti gripi varno in da je malo bolnikov, ki jim cepljenje odsvetujejo.

Preberi še Pozivi k cepljenju proti gripi, precepljenost med najnižjimi v EU

"Spadamo med države, kjer se zelo malo odločamo za cepljenje in bi bilo res smiselno, da se ta trend spremeni," je povedal Ažman. V razvitih državah Evrope se po njegovih besedah cepi od 70 do 80 odstotkov prebivalstva, medtem ko se pri nas cepi manj kot 10 odstotkov.

Pri mladih, ki se cepijo, se za od 50 do 60 odstotkov zmanjša možnost, da se bolezen klinično izrazi, s tem pa bolezen tudi manj širijo, predvsem tvegani populaciji, je še dodal.

cepljenje gripa Zdravstveni dom Ljubljana hospitalizacija
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grickoficko
20. 10. 2025 16.04
-1
Narod ma strah pred cepljenjem, za katerokoli virozno bolezen. Mene so 2x z moderno cepnili in zaenkrat nimam težav.
ODGOVORI
0 1
St. Gallen
20. 10. 2025 16.11
Dve leti je mimo in se nisi umrl
ODGOVORI
0 0
Veščec
20. 10. 2025 16.04
+1
spet nas bojo preganjal.cepte se,cepte se.nisem se proti covidu,pa tut prot gripi se ne bom.zdrav ko riba
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
20. 10. 2025 15.46
+0
Vsi na cepiva so rekli v SdS. Krščanski ljudje čist zgajzlani, jaz se distanciram od levih in desnih
ODGOVORI
1 1
Mclaren
20. 10. 2025 16.03
-1
Ker verjameš v pravljice!
ODGOVORI
0 1
St. Gallen
20. 10. 2025 16.10
Dobrodosel v klubu nepripadajocih- tam strezejo kavo brez politicnega okusa in cepijo samo proti neumnosti
ODGOVORI
0 0
devlon
20. 10. 2025 15.34
-1
super novica.. bodo anticepci spet imeli kaj za grickat
ODGOVORI
1 2
Vera in Bog
20. 10. 2025 15.04
+3
Kar na cepiva WHO pa v zrak skačejo. Kača na njihovem logotipu ni zastonj 😛
ODGOVORI
4 1
jedupančpil
20. 10. 2025 14.59
+2
vjezbaj....!
ODGOVORI
2 0
