Začenja se cepljenje proti gripi, pri starejših je lahko potek težji

Po celotni državi je steklo cepljenje proti gripi, ki se mu pridružuje tudi Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana. Strokovna direktorica ZD Ljubljana Eva Vodnik cepljenje svetuje vsem, še posebej ranljivim skupinam, starejšim od 65 let, majhnim otrokom, osebam z izjemno povečano telesno težo in kroničnimi obolenji ter nosečnicam.

V cepilnem centru ZD Ljubljana je poleg cepljenja proti gripi možno tudi cepljenje proti covidu-19, klopnemu meningoencefalitisu (KME), pnevmokoku in humanemu papiloma virusu (HPV), hkrati pa je mogoče prejeti največ dve cepivi. FOTO: Shutterstock icon-expand

Prav tako cepljenje priporoča skupinam, ki so pri svojem delu izpostavljene gripi, torej zdravstvenim delavcem, ali tistim, ki imajo veliko stikov z drugimi ljudmi, denimo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.

Cepiti se je možno pri osebnem zdravniku, v enotah ZD Ljubljana v posebnih cepilnih terminih in v cepilni ambulanti ZD Ljubljana. Pred cepljenjem je obvezno naročanje.

Cepljenje v cepilnem centru na Metelkovi ulici omogočajo vsak četrtek in petek, razen zadnji teden oktobra, ko bodo cepili v sredo in četrtek. Cepljenje je mogoče tudi v novembru vsak četrtek in petek, mogoče pa je tudi v decembru, in sicer imajo razpisane tri termine, ki jih bodo glede na povpraševanje še prilagodili, je dodala. Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je poudarila strokovna direktorica ZD Ljubljana Eva Vodnik. V cepilnem centru ZD Ljubljana je poleg cepljenja proti gripi možno tudi cepljenje proti covidu-19, klopnemu meningoencefalitisu (KME), pnevmokoku in humanemu papilomavirusu (HPV), hkrati pa je mogoče prejeti največ dve cepivi, so zapisali tudi na njihovi spletni strani. Direktorica opozarja, da je pred cepljenjem obvezno naročanje, ki je mogoče po telefonu ali na spletnih straneh posameznih enot ZD Ljubljana.

Med eno sezono se okuži pet do deset odstotkov populacije

Gripa je resen javnozdravstveni problem, ki predstavlja veliko grožnjo za povečano hospitalizacijo ljudi in večjo smrtnost, je poudarila. Cepljenje predstavlja učinkovit ukrep za zmanjšanje tveganja in je ukrep za varno zaščito posameznika ter svojcev in posameznikov, s katerimi so ljudje v stiku. Svetujejo, da ljudje ne tvegajo, ampak se cepijo, ker je to varna in učinkovita zaščita pred to resno boleznijo. Med eno sezono gripe se okuži od pet do deset odstotkov populacije, je povedal družinski zdravnik in vodja komisije za zdravstveno varstvo odraslih ZD Ljubljana Uroš Ažman. V Sloveniji, kjer je tudi starejša populacija, imajo veliko pacientov, starejših od 65 let, pri katerih je potek bolezni težji, je več možnih zapletov in potreb po hospitalizaciji, pri katerih pa je pogosteje potrebno še intenzivno zdravljenje in je večja možnost usodnih zapletov.

Starejši od 60 let imajo desetkrat večjo možnost za hospitalizacijo

Ažman je povedal, da imajo starejši od 60 let, tudi tisti brez kroničnih obolenj, desetkrat večjo možnost kot 20-letniki, da bodo zaradi gripe hospitalizirani. Dodal je še, da je cepljenje proti gripi varno in da je malo bolnikov, ki jim cepljenje odsvetujejo.