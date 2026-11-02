Začenja se cepljenje proti gripi

Cepljenje proti gripi je brezplačno, krije ga obvezno zdravstveno zavarovanje. V letošnji sezoni bosta v Sloveniji na voljo dve cepivi. Cepljenje odraslih in otrok, starih šest mesecev ali več, bo potekalo s cepivom Influvac, cepivo Fluad pa je namenjeno za starejše od 50 let.

Obe cepivi sta inaktivirani, kar pomeni, da ne vsebujeta virusa gripe, ampak samo delce virusa (antigene), ki vzpodbudijo imunski odziv po cepljenju za zaščito proti gripi, ne morejo pa povzročiti bolezni. Obe cepivi vsebujeta antigene treh sevov virusov gripe in zagotavljata zaščito pred sevi, za katere predvidevajo, da bodo v letošnji sezoni krožili na severni polobli.

Eno od obeh cepiv, ki sta na voljo v Sloveniji, vsebuje tudi adjuvans, ki je dodan cepivu zato, da izboljša zaščito pred gripo pri starejših odraslih. Prav pri tej starostni skupini je imunski odziv na cepljenja na splošno skromnejši, zato se s cepivi, ki so prilagojena starejšim odraslim, poskuša doseči boljši imunski odziv in s tem boljšo zaščito pred težjim potekom bolezni in hospitalizacijo. Cepljenje z adjuvantnim cepivom se prednostno priporoča osebam, starim 65 let in več.

V Sloveniji se bo cepljenje proti sezonski gripi letos sicer začelo nekoliko kasneje kot v preteklih letih. Razlog za kasnejši začetek cepljenja so zamude pri dobavi cepiv, s čimer se soočajo vse evropske države.