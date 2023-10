Začenja se cepljenje proti sezonski gripi in s posodobljenim cepivom proti covidu-19

V Mariboru bodo cepljenje ponovno organizirali v cepilnem centru

V Zdravstvenem domu (ZD) Maribor bodo prijave na cepljenje proti gripi začeli zbirati v ponedeljek in proti koncu prihodnjega tedna začeli cepiti, je za STA pojasnil direktor ZD Maribor Jernej Završnik. Za cepljenje s cepivi, ki so prilagojena podrazličici koronavirusne različice omikron XBB.1.5, pa prijave že zbirajo, interes je doslej izkazalo 42 posameznikov.

Cepljenje bodo zopet organizirali v cepilnem centru, njegovo delovanje bodo prilagodili zanimanju ljudi. Najprej pa bodo izvedli cepljenje po domovih starejših občanov.

V Ljubljani za zdaj malo zanimanja za cepljenje s posodobljenimi cepivi proti covidu-19

V cepilnem centru ZD Ljubljana v enoti Center proti covidu-19 cepijo celo leto, izvajajo pa tudi druga cepljenja. Zanimanje za cepljenje s posodobljenim cepivom za covid-19, s katerim bodo začeli v naslednjem tednu, zaenkrat ni veliko, so v ZD Ljubljana pojasnili za STA.

Za cepljenje proti gripi, za katerega cepivo še čakajo, pa je nekaj povpraševanja. "V cepilnem centru bo potekalo cepljenje proti gripi sočasno s cepljenjem proti covidu-19, in sicer po 20. oktobru, lahko pa se pacienti proti gripi cepijo tudi pri svojem izbranem zdravniku," so pojasnili. V enoti Šentvid se je cepljenje denimo začelo v sredo.

V Kranju oktobra množično cepljenje v vojašnici

V ZD Kranj bodo v soboto, 21. oktobra, organizirali množično cepljenje, ki bo v kranjski vojašnici potekalo med 9.00 in 16.30. Cepili bodo proti sezonski gripi in proti covidu-19 s posodobljenim cepivom, so za STA sporočili iz Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG).

V drugih enotah OZG pa bodo cepljenje organizirali na različne načine. V ZD Škofja Loka se lahko zainteresirani za cepljenje proti gripi in covidu-19 dogovorijo v ambulantah izbranega osebnega zdravnika. V ZD Radovljica naročanje na cepljenje poteka v sprejemni pisarni zdravstvenega doma po telefonu 04 537 0300.

V ZD Bled bo cepljenje proti sezonski gripi in covidu-19 potekalo vsak torek od 7. do 12. ure v prostorih ambulante družinske medicine. Predhodno naročanje ni potrebno.

V ZD Tržič so prve prijavljene na cepljenje proti gripi cepili v sredo, potem pa vsak torek popoldne in petek dopoldne. Ob tem svoje paciente vabijo, da se na cepljenje proti gripi čimprej prijavijo – na spletni strani, po telefonu ali se naročijo ob obisku pri osebnem zdravniku oziroma na informacijah ob vhodu v ZD.

S cepljenjem proti sezonski gripi in s posodobljenim cepivom proti covidu-19 bodo v ZD Jesenice začeli predvidoma v sredini oktobra.

V Celju cepljenje dvakrat tedensko

V ZD Celje bodo cepljenje proti sezonski gripi in s posodobljenimi cepivi proti covidu-19 od prihodnjega tedna izvajali ob ponedeljkih in sredah med 15. in 17. uro v cepilnem centru. Predhodno naročanje je možno na telefonski številki 035 434 018 ali na elektronskem naslovu narocanje.cepljenje@zd-celje.si, so zapisali v sporočilu za javnost.

Cepljenje proti covidu-19 in proti gripi najbolj priporočeno ranljivim skupinam

V priporočilih, ki so jih ob tem pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), piše, da je cepljenje s cepivom proti covidu-19, ki je prilagojeno podrazličici koronavirusne različice omikron XBB.1.5, priporočljivo za oskrbovance domov za starejše in socialnovarstvenih zavodov, za vse, starejše od 65 let, in posebej ranljive kronične bolnike.

Cepijo se lahko tudi ostali, ki to želijo. Cepljenje proti covidu-19 in proti gripi ter tudi proti drugim boleznim se lahko opravi sočasno ali s kakršnim koli presledkom, so pojasnili na NIJZ.

Najučinkoviteje se pred gripo po navedbah inštituta zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem, zato je cepljenje priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, čeprav je pri nekaterih skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko oslabljeni in drugi) uspešnost cepljenja lahko manjša.

Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, za otroke, stare od šest mesecev do dveh let, nosečnice ter za osebe z izjemno povečano telesno težo. Cepljenje je posebej priporočljivo tudi za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, še posebej to velja za zdravstvene delavce in sodelavce ter druge nujne službe, navajajo na NIJZ.