Začenja se Dirka po Sloveniji: skozi prestolnico prav v času prometne konice

Dirka po Sloveniji se bo v sredo začela z etapo med Piranom in Škofljico, pred ciljem pa bo celotna karavana dirke vozila tudi skozi prestolnico. Ker je časovni potek dirke prilagojen televizijskemu prenosu, se bo vožnja čez Ljubljano zgodila ravno v času popoldanske prometne konice, kar bo povzročilo zastoje. Organizatorji v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pozivajo k upoštevanju navodil policije in strpnosti.

V sredo bo Dirka po Sloveniji "obiskala" Ljubljano, in sicer na trasi Tržaška cesta–Aškerčeva cesta–Črna vas, zaradi časovnega poteka dirke pa se bo to zgodilo v času prometne konice. "V organizacijskem odboru dirke se zavedamo, da bo to povzročilo določene zastoje v Ljubljani, zato vse udeležence v prometu pozivamo k strpnosti in doslednemu spoštovanju navodil policije. V prvi vrsti je to pomembno zaradi varnosti vseh udeležencev, ki je prva prioriteta vseh vpletenih v organizacijo. Hkrati pa si skupaj s partnerji močno prizadevamo za najboljšo možno promocijo Slovenije v svetu in na tak način želimo prikazati tudi Ljubljano, ki je sicer dolgoletni partner dirke," so sporočili organizatorji.

Potek dirke v Ljubljani: (prihod iz smeri Vrhnike) Brezovica pri Ljubljani - Dolgi most - Tržaška cesta - Aškerčeva cesta - Barjanska cesta - Kopačeva cesta - Hladnikova cesta - Ižanska cesta - Črna vas (nadaljevanje v smeri Tomišlja in Iga) Predviden* časovni potek dirke:

- prihod na Tržaško cesto med 14.55 in 15.22

- prihod na Aškerčevo cesto med 14.59 in 15.27

- prihod v Črno vas med 15.05 in 15.33 *Predviden čas je izračunan na podlagi strokovno ocenjenih povprečnih hitrosti kolesarjev na dirki.

Vse udeležence v prometu pozivajo:

Upoštevajte navodila policistov na motorjih, v avtomobilih ter izbranih točkah ob trasi, prav tako tudi navodila rediteljev, ki bodo skupaj s policijo skrbeli za tekoč potek dirke in varnost. Prihod dirke in začetek mobilne zapore bodo opazno naznanili policisti z vklopljenimi zvočnimi in svetlobnimi signali. Sledilo bo še več policijskih vozil in vozil organizatorjev dirke in ekip. Izvajala se bo popolna mobilna zapora, kar pomeni, da bo policija cesto zaprla pred prihodom kolesarjev in jo znova odprla po prehodu zadnjih vozil v spremljevalni karavani. V tem času je na trasi prepovedana vožnja z vsemi vozili, prav tako tudi prečkanje ceste z vozili ali peš. V primeru Tržaške ceste bosta zaprta vozna pasova v smeri centra Ljubljane, kar bo vplivalo tudi na promet na voznih pasovih v nasprotni smeri. V kolikor lahko, izkoristite zaporo za navijanje in spodbujanje kolesarjev v njihovem boju za najboljše možne uvrstitve na dirki.

Zapora cest

V času prihoda karavane kolesarjev in spremljevalnih vozil bo potekala popolna mobilna zapora, ki jo bo izvajala slovenska policija. Zapora bo na posameznem odseku predvidoma trajala do največ 15 minut, seveda pa se lahko v primeru razpotegnjene skupine kolesarjev čas zapore tudi poveča. Vse ceste se bodo ponovno odprle takoj po prehodu zadnjih spremljevalnih vozil.

Vse etape:

Sreda, 4. junij

Start 1. etape bo v Piranu (ob 11.45), cilj pa na Škofljici (med 15.45 in 16.20). Promet bo oviran na relaciji Piran–Koper–Hrpelje–Kozina–Divača–Postojna–Vrhnika–Log–Dragomer–Brezovica–Ljubljana–Ig–Škofljica.

Četrtek, 5. junij

Start 2. etape bo v Velenju (ob 10.55), cilj pa v Rogaški Slatini (med 14.50 in 15.30). Promet bo oviran na relaciji Velenje–Šoštanj–Šmartno ob Paki–Braslovče–Prebold–Žalec–Celje–Štore–Šentjur–Spodnji vrh pri Stopčah–Ponikva–Šmarje pri Jelšah–Rogaška Slatina.

Petek, 6. junij

Start 3. etape bo v Majšperku (ob 10.50), cilj pa v Ormožu (med 15.05 in 15.45). Promet bo oviran na relaciji Majšperk–Rogatec–Žetale–Videm pri Ptuju–Markovci–Gorišnica–Ptuj–Podlehnik–Cirkulane–Zavrč–Cestica (Hrvaška)–Ormož.

Sobota, 7. junij

Start 4. etape bo v Mariboru (ob 10.20), cilj pa na Golteh (med 14.40 in 15.20). Promet bo oviran na relaciji Maribor–Slovenska Bistrica–Zreče–Mozirje–Luče–Rečica ob Savinji–Golte.

Nedelja, 8. junij