Začenja se dvomesečna obnova vzhodne cevi predora Golovec.

Sprva je bila obnova predvidena za letošnje poletne mesece, a bo Dars izkoristil še vedno manjšo prometno obremenjenost zaradi epidemije covida-19 in se del lotil prej.

Vzhodna cev predora Golovec bo v času sanacije zaprta za ves promet. Skozi sosednjo cev bo dovoljen dvosmerni promet za osebna vozila in druga vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase. Obvoz za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase in izredne prevoze bo po severni, zahodni in južni ljubljanski obvoznici, prometna signalizacija za to preusmeritev je že postavljena.

V Darsu napovedujejo, da bo v času obnove predora promet vozil urejen dvosmerno skozi zahodno cev po sistemu 2+1, ki bo prilagojen času prometnih konic. To pomeni dva pasova v smeri povečanega prometa in en prometni pas v nasprotni smeri. Gre za enak režim, ki je veljal med celovito prenovo zahodne predorske cevi, torej iz smeri Bizovika proti Malencam.

Vzhodna cev bo za promet zaprta do 15. maja, v tem času pa bo Dars v sodelovanju s Slovenskimi železnicami potnikom na progah Kočevje-Ljubljana in Novo mesto-Ljubljana ponudil 50-odstotni popust na enkratne vozovnice.