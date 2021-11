Začenja se evropski teden testiranja na okužbo s HIV ter hepatitisom B in C

Okužba z virusom HIV se v Sloveniji prenaša predvsem z nezaščitenimi spolnimi odnosi z okuženimi osebami, ki niso zdravljene. Tveganje je večje predvsem pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, pri osebah, ki si injicirajo droge, pri osebah s spolno prenosljivimi okužbami in pri osebah, ki imajo številne spolne partnerje. Najpomembnejša preventiva je varno spolno vedenje, so besede Irene Klavs z Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ) povzeli v sporočilu za javnost.

Predsednica Komisije za aids Mojca Gobec z ministrstva za zdravje je poudarila, da bi lahko epidemijo covida-19 obvladali z učinkovitejšim cepljenjem. "Precepljenost prebivalstva je ključna tudi za nemoten dostop do ostalih zdravstvenih storitev ter lažje odkrivanje in zdravljenje ostalih bolezni in okužb," je poudarila.

V Sloveniji testiranje na tovrstno okužbo svetujejo vsem, ki so prejeli kri ali krvne pripravke pred letom 1993. Cepivo proti hepatitisu C ni na voljo, obstaja pa učinkovito zdravljenje, ki omogoči odstranitev virusa hepatitisa C iz telesa. V Sloveniji so najbolj tvegana skupina za okužbo injicirajoči uživalci drog, v zadnjih letih pa se pojavljajo izbruhi okužbe tudi med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je povedala infektologinja Mojca Matičič .

Okužba z virusom hepatitisa C, ki lahko povzroči odpoved delovanja jeter ali raka na jetrih, pa se prenaša predvsem z okuženo krvjo in krvnimi pripravki. Pogosto se prenaša z menjavo pribora za injiciranje med uživalci drog, pri neprofesionalno izvedenem tetoviranju ali prebadanju kože ali sluznic, lahko pa tudi pri nezaščitenih spolnih odnosih.

Virus hepatitisa B se v razvitem svetu najpogosteje prenaša pri nezaščitenih spolnih odnosih z okuženo osebo ali s souporabo okuženih igel in brizg pri injiciranju drog, lahko pa tudi pri neprofesionalno izvedenem tetoviranju. Možen je tudi prenos z okužene matere na plod oziroma novorojenca. V Sloveniji je od leta 1998 cepljenje proti hepatitisu B vključeno v nacionalni program cepljenja otrok, ki se je sprva izvajalo pred vstopom v šolo, od leta 2020 dalje pa se je priključilo ostalim obveznim cepljenjem v prvem letu starosti. Cepivo daje dolgotrajno zaščito, ki je najverjetneje dosmrtna.

Matičičeva je še spomnila, da so tudi spolno prenosljive okužbe še vedno v porastu povsod po svetu, tudi v Sloveniji, in predstavljajo pomemben zdravstveni problem. Pogosto lahko potekajo brez značilnih bolezenskih znakov, zato okuženi ne poiščejo zdravniške pomoči in okužbe ne zdravijo pravočasno, kar lahko privede do hudih, celo življenje ogrožajočih zapletov.

Vse, ki so se kadar koli izpostavili tveganju za omenjene okužbe, komisija za aids poziva, naj se testirajo. Testiranje na okužbo s HIV ali z virusoma hepatitisa B in C je na voljo tudi pri izbranem zdravniku. Anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusi HIV ter hepatitisi B in C je dostopno na infekcijski kliniki. Samoplačniško testiranje na okužbo z omenjenimi virusi ter na sifilis poteka na zavodu za transfuzijsko medicino.

Za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, društvo Legebitra v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani izvaja testiranje na HIV, virusa hepatitisa B in C ter na sifilis in gonorejo. Testiranja potekajo v Ljubljani in v desetih drugih krajih po Sloveniji.