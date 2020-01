Začenja se glavna obravnava v korupcijski aferi v zdravstvu

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo začela glavna obravnava v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Obtoženih je enajst fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predobravnavnem naroku, ki je potekal maja in junija lani, so vsi vpleteni, vključno s prvoobtoženim Zoranom Miloševićem, zanikali krivdo.

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici, pod katero se je podpisal tožilec Iztok Krumpak, je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov. Cene materiala naj bi tako že v izhodišču vsebovale del za podkupnine, ki se je gibal med petimi in 20 odstotki. Kriminalisti so ugotovili, da so dobavitelji podkupnine nakazovali na bančne račune, ki so jih obtoženi prav v ta namen odprli v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Pri obtoženih so med hišnimi preiskavami našli tudi večje vsote gotovine in zlate palice. Obtoženi zanikali krivdo Afera sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor. 13. maja lani pa se je na ljubljanskem okrožnem sodišču začel predobravnavni narok, na katerem je tožilec vsem obtoženim ponudil, da bi v primeru priznanja krivde zanje zahteval nižjo kazen, česar pa ni storil nobeden od njih.

Zoran Milošević FOTO: POP TV

Poleg prvoobtoženega Zorana Miloševića, ki je radiolog v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, in družbe Advanta, so obtoženi tudi predstojnik ortopedske klinike ljubljanskega UKC Vane Antolič, vodja lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli, nekdanja zastopnica družbe Emporio Medical, zdaj prokuristka v družbi Advanta Jana Šturm in ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič. Na seznamu obtoženih so še nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter, nekdanji komercialist v družbi Emporio Medical Darko Žafran, nekdanji travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, Rok Vengust z ljubljanske ortopedske klinike, ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman in Mihael Štamberger Milošević, ki je sin prvoobtoženega Zorana Miloševića. Sodnica Dejana Fekonja je na predobravnavnem naroku pojasnila, da namerava zaradi velikega števila obtoženih sojenje razdeliti v štiri skupine. Kot je razbrati iz sklica sredinega začetka glavne obravnave, je v prvo skupino uvrstila šesterico: Antoliča, Vengusta, Vlaovića, Fokterja, Cirmana in Žafrana. Prvoobtoženega Miloševića tako ni med njimi. Prvoobtoženi Zoran Milošević naj bi prejel skoraj 115.000 evrov podkupnine Tožilec Krumpak je na predobravnavnem naroku Miloševiću očital kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Skupna višina podkupnine naj bi znašala 114.700 evrov. Milošević je namreč od družbe Emporio Medical zahteval in tudi prejel podkupnino v gotovini ter v nakazilih na svoj hrvaški bančni račun in na bančni račun, ki ga ima njegov sin v Švici. Na slednjega naj bi bila nakazana podkupnina v skupni višini 28.500 evrov, pri čemer naj bi Miloševićev sin z izjemo nekaj manj kot 1400 evrov, ki jih je obdržal zase, ostali denar izročil očetu. Milošević naj bi za protiuslugo za prejeto podkupnino, tudi kot član razpisnih komisij v UKC Ljubljana, vplival na odločitve, da je bila za dobavitelja materiala vedno znova izbrana družba Emporio Medical. Če bi Milošević priznal krivdo, bi tožilec zanj zahteval enotno zaporno kazen treh let in osmih mesecev, ki bi jo prestal na odprtem oddelku, 35.000 evrov denarne kazni, vrnitev prejete podkupnine in plačilo sodnih stroškov ter enoletno prepoved opravljanja poklica. Ker pa je obtoženi zanikal krivdo, bo Krumpak zahteval daljšo zaporno kazen, in to ne v alternativni obliki, višjo denarno kazen ter poleg vrnitve prejete podkupnine in plačila sodnih stroškov tudi daljšo prepoved opravljanja poklica.

Obtoženi naj bi s svojim dejanjem javna sredstva oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov. FOTO: POP TV