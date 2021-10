Začenja se gradnja nove Mozirske koče

Kot so danes sporočili mozirski planinci, je zavarovalnica zaključila odškodninski postopek in se na koncu odločila izplačati polni znesek zavarovalne vsote, to je 400.000 evrov. Ta sredstva so že na društvenem računu.

Planinsko društvo Mozirje je bilo uspešno na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. S prijavo na javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi so jim za leto 2022 odobrili do 300.000 evrov proračunskih sredstev. V društvu pa so zelo veseli tudi donacije nazarskega podjetja BSH Hišni aparati, ki jim je za gradnjo nove koče namenilo 15.000 evrov. Sicer pa je bilo doslej zbranih nekaj manj kot 99.000 evrov donacij.