Začenja se gradnja obvoznice v Tolminu

Tolminska obvoznica bo potekala po jugovzhodnem obrobju Tolmina, od pokopališča do navezave na obstoječo cesto proti Mostu na Soči. Na skoraj 1,5 kilometra dolgi obvoznici bodo tri krožišča in eno križišče, most čez Tolminko ter dva podhoda – eden samo za kolesarje in pešce, drugi tudi za kmetijsko mehanizacijo.

Nova kolesarska povezava in pešpot iz Tolmina do Sotočja bo potekala vzporedno z Dijaško ulico in pod mostom čez reko Tolminko, ob obvoznici pa bo zgrajena tudi večnamenska pot od pokopališča do novega podhoda na koncu ulice Pod Brajdo, kjer se bo navezala na obstoječo cesto.

Občina Tolmin bo pokrila dela povezana z ureditvijo vodovoda in kanalizacije ter stroške nadzora. Ocenili so, da jih bo investicija stala 900.000 evrov.

'S preusmeritvijo tranzitnega prometa iz mesta se bo sprostilo središče Tolmina'

Tolminska občina je sicer z investicijo zadovoljna, so zapisali na spletni strani občine. S preusmeritvijo tranzitnega prometa iz mesta se bo sprostilo središče Tolmina in s tem med drugim omogočilo oživljanje širšega dela mesta, ki ga sedaj seka državna prometnica. Obvoznica predstavlja za Tolmin velik razvojni potencial, saj je obenem dostopna in napajalna cesta za območje Cvetja, ki je zadnja večja površina v mestu za stanovanjsko gradnjo. "Občina Tolmin je tako skupaj z aktivnostmi, povezanimi z obvoznico, v preteklih letih snovala in še naprej snuje tudi nekatere druge projekte, ki jih bo ta omogočila. Načrtuje obsežno prenovo območja Mestnega trga in celovito prenovo tržnice, na selitev policijske postaje pa je vezano še urejanje starega mestnega jedra," so zapisali na Občini Tolmin.

Načrti za obvoznico segajo v leto 2007

Na pobudo ministrstva za infrastrukturo oz. današnje Direkcije RS za infrastrukturo, ki je investitor tega projekta, je ministrstvo za okolje in prostor z umeščanjem obvoznice Tolmin v prostor začelo leta 2007. Predlaganih je bilo več tras, končna je bila z državnim prostorskim načrtom sprejeta maja 2013.

Sedanja trasa tolminske obvoznice je kompromis različnih interesov, pripravljavci so pri oblikovanju upoštevali tudi pobude, ki so bile izražene na več javnih predstavitvah in razpravah, ki sta jih pripravili Občina Tolmin in direkcija za infrastrukturo.