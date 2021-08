Začenja se jesenski izpitni rok mature

Na srednjih šolah in v drugih izobraževalnih organizacijah se s pisnim izpitom iz maternega jezika začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1199 dijakov (lani 1399), ki bodo opravljali izpite iz 32 predmetov, poklicno maturo bo opravljalo 1990 kandidatov. Ustni izpiti bodo potekali do 3. septembra. Na višjih šolah pa se začenja drugi in hkrati zadnji prijavni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v študijskem letu 2021/22.

icon-expand Začenja se jesenski rok mature. FOTO: Aljoša Kravanja Prvič splošno maturo opravlja 254 kandidatov, 113 jo ponavlja v celoti, 382 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. Drugi del izpitov opravljata 102 kandidata, ki splošno maturo pišeta v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 131 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu. V skladu s koledarjem splošne mature v sredo sledi pisni izpit iz matematike, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od četrtka do ponedeljka. Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 16. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu. K poklicni maturi se je prijavilo 1990 kandidatov s 137 srednjih šol in iz organizacij za izobraževanje odraslih. Izpit iz tretjega predmeta bodo opravljali iz matematike v sredo, iz angleščine, nemščine in slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa v petek. Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov, to je t. i. drugi predmet poklicne mature, bodo potekali prihodnji torek. Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti izdelek oziroma opraviti storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Šole bodo kandidate z uspehom na jesenskem roku poklicne mature seznanile 9. septembra. Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 215 kandidatov (lani 365), največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki, so sporočili iz Državnega izpitnega centra. icon-expand Prvič splošno maturo opravlja 254 kandidatov, 113 jo ponavlja v celoti, 382 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. FOTO: Aljoša Kravanja Zadnji prijavni rok za vpis na višje šole Na višjih šolah pa se danes začenja drugi in hkrati zadnji prijavni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v študijskem letu 2021/22, ki bo potekal do 31. avgusta. Po podatkih višješolske prijavne službe je na voljo skupno 10.152 vpisnih mest (lani 11.156), in sicer 2904 v programih izrednega in 7248 v programih rednega študija. V novem študijskem letu bo 47 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in 18 zasebnih, skupaj izvajalo 33 različnih študijskih programov. V višje strokovno izobraževanje se je v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2021/2022 prijavilo 2653 kandidatov, pogoje za vpis pa je izpolnilo 2283 kandidatov. Od teh je bilo sprejetih 2248, zavrnjenih pa 35. Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok so objavljeni na spletnih straneh Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in višjih strokovnih šol. Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo do 31. avgusta z elektronskim prijavnim obrazcem prek spletne strani višješolske prijavne službe. Ta bo kandidate do 23. septembra pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.