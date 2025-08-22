Svetli način
Slovenija

Začenja se jesenski izpitni rok mature

Ljubljana, 22. 08. 2025 06.13 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ti.Š.
S pisnim izpitom iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) se na srednjih šolah začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. Izpiti bodo potekali do 3. septembra. Kandidati bodo z uspehom poklicne mature na jesenskem roku seznanjeni 9. septembra, z uspehom splošne mature pa 16. septembra.

Pisni izpit iz matematike bo v ponedeljek, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od sobote do petka, 30. avgusta. Ustni izpiti bodo na šolah potekali do vključno 3. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program.

Jesenskega roka splošne mature se lahko med drugim udeležijo tisti, ki se spomladanskega roka niso mogli udeležiti, ker so morali opravljati popravne izpite in torej niso imeli pravočasno zaključenih ocen zadnjega letnika srednje šole.

Prav tako je jesenski rok mature namenjen morebitnemu izboljševanju in popravljanju ocen maturitetnih izpitov s spomladanskega roka.

Kandidati bodo z uspehom poklicne mature na jesenskem roku seznanjeni 9. septembra, z uspehom splošne mature pa 16. septembra. FOTO: Shutterstock

Splošno maturo je sicer v spomladanskem roku na 80 šolah uspešno opravilo 5982 dijakov četrtih letnikov oziroma 91,8 odstotka. Poklicno maturo je na 142 šolah uspešno opravilo 7671 kandidatov oziroma 88,9 odstotka.

