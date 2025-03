Začenja se jubilejna 20. preventivna akcija 40 dni brez alkohola

Letošnja akcija bo potekala od danes do 20. aprila in je znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. "Teh v Sloveniji ni malo. Zaradi alkohola trpimo na mnogih področjih, to so odnosi v družinah in med bližnjimi, prometne nesreče in poškodbe v prometu in tudi zdravje, saj alkohol povzroča številne bolezni," je danes povedal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič.

Poudaril je, da so življenja ljudi prepletena in da prekomerno pitje alkohola in zasvojenost z alkoholom vpliva na bližnje, sodelavce, sosede in širšo družbo. Po njegovih besedah deset odstotkov Slovencev čuti stisko in trpljenje zaradi alkohola. "Čutijo jo v posledicah prometnih nesreč, v odnosih, mnogi so celo življenje prizadeti zaradi prekomernega pitja alkohola v družini," je opozoril Tomažič.

Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je poudarila, da alkohol že stoletja zaznamuje našo kulturo in življenje, hkrati pa predstavlja enega največjih dejavnikov tveganja za zdravje in dobrobit ljudi.

"Alkohol pomembno vpliva na več kot 200 bolezenskih stanj, povečuje tveganja za nastanek rakavih obolenj in uničuje številne odnose in družinske vezi," je dejala. Povzroča tudi raka debelega črevesa, danke, dojk, jeter, žrela, ustne votline, požiralnika in grla, letno pa lahko 600 novih primerov raka pripišejo alkoholu.

Raziskave kažejo, da se otroci v Sloveniji s pitjem alkohola srečajo zelo zgodaj, 21 odstotkov 11-letnikov je namreč že pilo alkohol. "Vemo, da je pitje alkohola pri mladih treba jemati izredno resno, saj vpliva na razvoj možganov, ki se dokončno razvijajo do 25. leta starosti," je še opozorila Marinko.