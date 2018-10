Začenja se uradna kampanja pred lokalnimi volitvami

Čeprav predvolilne aktivnosti tako kandidatov za župane kot strank in skupin občanov intenzivno potekajo že nekaj časa, pa se volilna kampanja uradno začne 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja.

Za volilno kampanjo štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev, zlasti pa propaganda v medijih in elektronskih publikacijah, plakatiranje in javni shodi.

Organizatorji kampanje so morali odpreti posebne transakcijske račune, s katerih morajo poravnati vse stroške kampanje. Za financiranje kampanje za volitve v predstavniške organe lokalne skupnosti smejo porabiti 0,4 evra na posameznega volilnega upravičenca, za županske volitve pa 0,25 evra na volilnega upravičenca in še dodatnih 0,15 evra na za drugi krog volitev.

Kandidatne liste dokončno znane 28. oktobra

Na novembrskih volitvah bodo sicer v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih štirih letih krojil občinsko politiko. Že v četrtek pa se je iztekel rok, v katerem je bilo mogoče vložiti kandidature za župane in mesta v občinskih svetih. Županskih kandidatov bo okoli 1000, največ v Mariboru.

V 11 mestnih občinah se za županske stolčke poteguje 87 kandidatov, med njimi 11 kandidatk. Največ zanimanja je za župansko mesto v Mariboru, ki si ga želi voditi kar 18 kandidatov, najmanj pa v Murski Soboti, kjer bo aktualni župan imel le enega izzivalca. V prestolnici si županskega mesta želi deseterica kandidatov. Le dve mestni občini, in sicer Kranj in Ptuj, pa sta takšni, kjer je z gotovostjo moč trditi, da bo prišlo do menjave v vodstvu, saj aktualna župana ne kandidirata več.

Kdo vse se poteguje za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 28. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur. Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov pa bodo občinske volilne komisije javno objavile najpozneje 2. novembra.