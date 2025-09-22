Začenja se koledarska jesen, z njo pa tudi ohladitev in dež

Danes bo še razmeroma sončno. Popoldne bo oblačnost v zahodnih krajih naraščala, predvsem v hribovitem svetu bodo možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, na severozahodu okoli 20.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 19 do 24 stopinj.

V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja bodo možne tudi nevihte. V četrtek se bo delno razjasnilo, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha, napovedujejo na Arsu.

S prihodom hladnega zraka se bo tako v tem tednu ohladilo, po besedah našega prognostika Roka Nosana pa se bo ponekod že lahko začela kurilna sezona.