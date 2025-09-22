Svetli način
Slovenija

Začenja se koledarska jesen, z njo pa tudi ohladitev in dež

Ljubljana, 22. 09. 2025 07.37 | Posodobljeno pred eno minuto

Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko sta svetli in temni del dneva enako dolga, se začenja koledarska jesen. Točen začetek koledarske jeseni bo ob 20.19 po srednjeevropskem poletnem času. Če smo v nedeljo še lahko uživali v kratkih rokavih in poletnih temperaturah, pa v tem tednu nad naše kraje prihaja hladen zrak, s katerim bo vreme dokončno dobilo jesenski značaj.

Danes bo še razmeroma sončno. Popoldne bo oblačnost v zahodnih krajih naraščala, predvsem v hribovitem svetu bodo možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, na severozahodu okoli 20.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 19 do 24 stopinj. 

V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja bodo možne tudi nevihte. V četrtek se bo delno razjasnilo, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha, napovedujejo na Arsu. 

S prihodom hladnega zraka se bo tako v tem tednu ohladilo, po besedah našega prognostika Roka Nosana pa se bo ponekod že lahko začela kurilna sezona. 

Ponedeljek bo še sončen, v torek pa bo že deževalo (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Začetek koledarske jeseni

Astronomski observatorij na ljubljanskem Golovcu medtem ob današnji menjavi letnih časov od 19. ure organizira dan odprtih vrat. V primeru lepega vremena bo opazovanje s teleskopi potekalo na travniku za observatorijem, celoten program pa traja eno uro. 

Zemlja se okoli Sonca giblje po ravnini, ki jo imenujemo ekliptična ravnina. Gledano z Zemlje se zdi, da se po tej ravnini giblje Sonce. Ker je Zemljina rotacijska os odmaknjena od pravokotnice na ravnino ekliptike za okoli 23,44 stopinje, se dogaja, da Sonce na svoji navidezni poti dvakrat letno seka ravnino nebesnega ekvatorja, ki je podaljšek ravnine zemeljskega ekvatorja.

Prav lega Sonca glede na ravnino nebesnega ekvatorja določa začetek koledarskih letnih časov. Ko Sonce seka ravnino nebesnega ekvatorja in se pomika nad njo, se začne pomlad, ko Sonce na svoji navidezni poti doseže največji pozitivni odklon se začne poletje, ko Sonce ponovno seka ravnino nebesnega ekvatorja in se začne gibati pod to ravnino, se začne jesen, in ko Sonce doseže največji negativni odklon od ravnine nebesnega ekvatorja se začne zima, je pred časom za STA pojasnil profesor na mariborski filozofski fakulteti Igor Žiberna.

Koledarska jesen se tako začenja danes ob 20.19 po srednjeevropskem poletnem času, koledarska zima pa se bo letos začela 21. decembra ob 16.03 po srednjeevropskem času.

