Začenja se koledarska jesen

Za večerni obisk observatorija je treba predhodno rezervirati brezplačne vstopnice, začetek obiska za štiri skupine po 30 oseb je predviden na vsake pol ure do 20.30, celotni program za posamezno skupino pa traja eno uro. Obiskovalcem v okviru obiska pripravijo uvodno predavanje in kratke vesoljske novice, predstavitev raziskovalne dejavnosti na observatoriju ter ogled teleskopa, v primeru lepega vremena pa tudi opazovanje s teleskopi na travniku za observatorijem.

Na dan odprtih vrat astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani obiščejo radovedni obiskovalci in astronomski navdušenci, da bi si ogledali delovanje observatorija, prvič pogledali skozi teleskop ali da bi od profesionalnih astronomov izvedeli kaj več o najnovejših odkritjih v tej vedi, je zapisano na spletni strani fakultete.

Zemlja se okoli Sonca giblje po ravnini, ki jo imenujemo ekliptična ravnina. Gledano z Zemlje se zdi, da se po tej ravnini giblje Sonce. Ker je Zemljina rotacijska os odmaknjena od pravokotnice na ravnino ekliptike za okoli 23,44 stopinje, se dogaja, da Sonce na svoji navidezni poti dvakrat letno seka ravnino nebesnega ekvatorja, ki je podaljšek ravnine zemeljskega ekvatorja.

Prav lega Sonca glede na ravnino nebesnega ekvatorja določa začetek koledarskih letnih časov. Ko Sonce seka ravnino nebesnega ekvatorja in se pomika nad njo, se začne pomlad, ko Sonce na svoji navidezni poti doseže največji pozitivni odklon, se začne poletje, ko Sonce znova seka ravnino nebesnega ekvatorja in se začne gibati pod to ravnino, se začne jesen in ko Sonce doseže največji negativni odklon od ravnine nebesnega ekvatorja, se začne zima, je pred časom pojasnil profesor na mariborski filozofski fakulteti Igor Žiberna.

Koledarska jesen se tako začenja danes ob 14.44 po srednjeevropskem poletnem času, koledarska zima pa se bo letos začela 21. decembra ob 10.21 po srednjeevropskem času.