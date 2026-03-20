Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Začenja se koledarska pomlad

Ljubljana, 20. 03. 2026 09.16 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Pomlad

Začenja se koledarska pomlad. Prihod pomladi že nekaj časa naznanjajo prve cvetlice in ostala prebujajoča se narava, sicer pa nas po treh tednih toplejšega vremena ob vstopu v koledarsko pomlad te dni spremlja večinoma sončno vreme, a z bolj svežimi temperaturami.

S pomladnim enakonočjem, ki bo nastopilo ob 15.46, se začenja koledarska pomlad.

Po napovedih vremenoslovcev bo danes na Primorskem precej jasno, drugod pa se bo po jasnem jutru čez dan zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus štiri do dve, ob morju okoli pet stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele na od 11 do 15, na Goriškem do 18 stopinj.

Sicer pa je toplo in razmeroma vlažno vreme v prvi polovici marca letos občutno pospešilo razvoj rastlin. Prvi spomladanski znanilci so zacveteli ponekod tudi do dva tedna pred običajnimi datumi, je za STA dogajanje v naravi povzela agrometeorologinja na Agenciji RS za okolje Andreja Sušnik.

FOTO: Bobo
FOTO: Bobo

 Med kmetijskimi rastlinami so ozimna žita že prešla v fazo razraščanja, oljna ogrščica že podaljšuje steblo, medtem ko na travnikih opažamo okrepljeno rast travne ruše. Tudi sadno drevje je zaradi ugodnih temperatur zraka v naprednih razvojnih fazah. Marelice in breskve marsikje že cvetijo, zgodnje sorte češenj začenjajo cvetenje, jablane in hruške pa prehajajo iz stadija brstenja v razvoj socvetij.

Živahno je na vrtovih, njivah in v nasadih. Opravljajo se spomladanska dela, rez sadnega drevja in grmovnic, na številnih njivah potekajo priprave tal za prve spomladanske setve ali pa se te že izvajajo. V teku je tudi spomladansko gnojenje ter preventivna škropljenja rastlin. Škropljenje je priporočljivo v brezvetrju, gnojenje pa pred dežjem.

Po močnem vetru v zadnjih dneh konec tedna prinaša jasna in hladnejša jutra, negativne temperature pa lahko povzročijo slano oziroma pozebo na razvijajočem se sadnem drevju, je opozorila Sušnik. A kljub napovedanemu kratkotrajnemu ohlajanju ob koncu tedna se bo razvoj vegetacije nadaljeval, saj so popoldnevi še vedno dokaj topli.

Tudi v začetku naslednjega tedna bo k nam dotekal razmeroma hladen zrak. V ponedeljek, torek in še večji del srede kaže na deloma jasno in suho vreme. Padavine lahko pričakujemo od srede zvečer do četrtka zjutraj. Meja sneženja se bo lahko spustila dokaj nizko, je še dodala Sušnik.

Cvetijo tudi alergeni

Med drugim v tem času cvetijo tudi drevesa z alergenim cvetnim prahom, zaradi katerega imajo nekateri v tem času lahko težave s senenim nahodom. Za orientacijo pri preprečevanju in zmanjševanju simptomov senenega nahoda ima Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano objavljen koledar cvetnega prahu (sta.si/qLSwgK), ki temelji na desetletnem merjenju cvetnega prahu na več območjih po Sloveniji.

Ob pomladnem enakonočju astronomski observatorij ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko danes zvečer organizira dan odprtih vrat observatorija na Golovcu v Ljubljani, a so za obisk vse razpoložljive brezplačne vstopnice že pošle.

V primeru lepega vremena bo opazovanje neba s teleskopi potekalo na travniku za observatorijem. Med zanimivimi objekti za opazovanja so trenutno Jupiter in njegove lune ter zvezde in zvezdne kopice, je zapisano na spletni strani astronomskega observatorija. Naslednji dan odprtih vrat bo 21. junija, zainteresirani pa lahko vstopnice prek spletne strani pridobijo dva dni pred dogodkom.

Danes je tudi svetovni dan žab, v Kopru bodo sadili medovite rastline, v Mestni občini Celje pa bo potekal prvi dan tradicionalne čistilne akcije. 

V trimesečje meteorološke pomladi smo stopili 1. marca, koledarska pomlad, ki se začenja danes, pa bo trajala do poletnega solsticija, ki bo 21. junija.

Pred strankami zadnji dan uradnega nagovarjanja volivcev

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573