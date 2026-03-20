Začenja se koledarska pomlad

S pomladnim enakonočjem, ki bo nastopilo ob 15.46, se začenja koledarska pomlad. Po napovedih vremenoslovcev bo danes na Primorskem precej jasno, drugod pa se bo po jasnem jutru čez dan zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus štiri do dve, ob morju okoli pet stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele na od 11 do 15, na Goriškem do 18 stopinj. Sicer pa je toplo in razmeroma vlažno vreme v prvi polovici marca letos občutno pospešilo razvoj rastlin. Prvi spomladanski znanilci so zacveteli ponekod tudi do dva tedna pred običajnimi datumi, je za STA dogajanje v naravi povzela agrometeorologinja na Agenciji RS za okolje Andreja Sušnik.

Med kmetijskimi rastlinami so ozimna žita že prešla v fazo razraščanja, oljna ogrščica že podaljšuje steblo, medtem ko na travnikih opažamo okrepljeno rast travne ruše. Tudi sadno drevje je zaradi ugodnih temperatur zraka v naprednih razvojnih fazah. Marelice in breskve marsikje že cvetijo, zgodnje sorte češenj začenjajo cvetenje, jablane in hruške pa prehajajo iz stadija brstenja v razvoj socvetij. Živahno je na vrtovih, njivah in v nasadih. Opravljajo se spomladanska dela, rez sadnega drevja in grmovnic, na številnih njivah potekajo priprave tal za prve spomladanske setve ali pa se te že izvajajo. V teku je tudi spomladansko gnojenje ter preventivna škropljenja rastlin. Škropljenje je priporočljivo v brezvetrju, gnojenje pa pred dežjem. Po močnem vetru v zadnjih dneh konec tedna prinaša jasna in hladnejša jutra, negativne temperature pa lahko povzročijo slano oziroma pozebo na razvijajočem se sadnem drevju, je opozorila Sušnik. A kljub napovedanemu kratkotrajnemu ohlajanju ob koncu tedna se bo razvoj vegetacije nadaljeval, saj so popoldnevi še vedno dokaj topli. Tudi v začetku naslednjega tedna bo k nam dotekal razmeroma hladen zrak. V ponedeljek, torek in še večji del srede kaže na deloma jasno in suho vreme. Padavine lahko pričakujemo od srede zvečer do četrtka zjutraj. Meja sneženja se bo lahko spustila dokaj nizko, je še dodala Sušnik.

