Začenja se koledarska zima, prevladovalo bo suho vreme s precej oblačnosti

Ljubljana, 21. 12. 2025 07.28 pred 23 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Zimsko sonce

Z zimskim solsticijem se bo ob 16.03 po srednjeevropskem času začela koledarska zima. Prevladovalo bo suho vreme s precej oblačnosti, bistvenih padavin pa po trenutnih napovedih do konca tega leta ne bo. Astronomski observatorij ob današnji menjavi letnih časov od 18. ure organizira dan odprtih vrat.

Astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na današnjem dnevu odprtih vrat na ljubljanskem Golovcu organizira predavanja, oglede teleskopov in opazovanje neba s teleskopi v primeru jasnega neba.

Dan odprtih vrat bo potekal od 18. ure. Celoten program traja eno uro. Ogledi pa bodo potekali v skupinah po 30 oseb z začetkom ob 18. uri, 18.30, 19. uri in 19.30. Udeležba je možna samo z brezplačno vstopnico, ki jo rezerviraš na spletni strani observatorija.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arsa) napovedi kažejo, da se bo od srede nekoliko ohladilo, saj bo od severa nad srednjo Evropo in vzhodni del Evrope prodrl polarni zrak, ki bo prišel tudi nad naše kraje.

"Zračna masa nad našimi kraji bo občutno hladnejša, vendar pa zaradi precej oblačnega vremena ta niti ne bo tako prišla do izraza. Kakšnih prav nizkih jutranjih ali nočnih temperatur ne bo, dnevne temperature pa bodo med nič in pet stopinjami," je za STA povedal prognostik Andrej Velkavrh.

Bel božič pa je le želja. V zadnjih 15 letih v Sloveniji prevladujejo božiči brez snega v večjem delu države. Nekoliko bolj belo je bilo ob lanskem božiču in leta 2021, ko je bil sneg v približno polovici države.

Preberi še Nas bodo za božič razveselile snežinke?

V petek je bilo po podatkih Arsa na najvišji meteorološki postaji pri nas, na Kredarici, 125 centimetrov snega. Na Kaninu 77 centimetrov, na Krvavcu pa 29 centimetrov.

Začetek koledarskih letnih časov določa lega Sonca glede na ravnino nebesnega ekvatorja. Ko Sonce doseže največji negativni odklon od ravnine nebesnega ekvatorja, se začne zima. Zimski solsticij oziroma zimski Sončev obrat prinaša najkrajši dan v letu in najdaljšo noč. Za tem datumom se bo svetli del dneva začel daljšati.

Zimsko sonce
Zimsko sonce
FOTO: Shutterstock

Koledarska zima bo trajala do pomladanskega enakonočja, ki bo nastopilo 20. marca popoldne. Takrat se bo začela koledarska pomlad.

Medtem pa se je meteorološka zima začela že 1. decembra. Z vidika meteorologije so namreč na severni polobli najhladnejši trije meseci v letu december, januar in februar.

koledarska zima vreme zimski solsticij sončev obrat

