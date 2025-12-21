Začenja se koledarska zima, prevladovalo bo suho vreme s precej oblačnosti

Astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na današnjem dnevu odprtih vrat na ljubljanskem Golovcu organizira predavanja, oglede teleskopov in opazovanje neba s teleskopi v primeru jasnega neba.

Dan odprtih vrat bo potekal od 18. ure. Celoten program traja eno uro. Ogledi pa bodo potekali v skupinah po 30 oseb z začetkom ob 18. uri, 18.30, 19. uri in 19.30. Udeležba je možna samo z brezplačno vstopnico, ki jo rezerviraš na spletni strani observatorija.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arsa) napovedi kažejo, da se bo od srede nekoliko ohladilo, saj bo od severa nad srednjo Evropo in vzhodni del Evrope prodrl polarni zrak, ki bo prišel tudi nad naše kraje.

"Zračna masa nad našimi kraji bo občutno hladnejša, vendar pa zaradi precej oblačnega vremena ta niti ne bo tako prišla do izraza. Kakšnih prav nizkih jutranjih ali nočnih temperatur ne bo, dnevne temperature pa bodo med nič in pet stopinjami," je za STA povedal prognostik Andrej Velkavrh.

Bel božič pa je le želja. V zadnjih 15 letih v Sloveniji prevladujejo božiči brez snega v večjem delu države. Nekoliko bolj belo je bilo ob lanskem božiču in leta 2021, ko je bil sneg v približno polovici države.