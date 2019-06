Začenja se likvidacija inštituta za otroške srčne bolezni

Na današnji seji bo vlada začela likvidacijo Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB). Z dnem, ko se bo začel likvidacijski postopek, bo po besedah ministra za zdravje Aleša Šabedra prenehalo tudi delovno razmerje zaposlenim. Po njegovih besedah bo začel teči odpovedni rok v skladu s pogodbami, delo pa bo prevzel likvidacijski upravitelj.

Za svoje delovanje je NIOSB prejel zagonska sredstva iz proračuna v višini 1.868.904 evrov, 15. maja pa je razpolagal z 1.532.536 evri denarnih sredstev, je razvidno iz gradiva, ki ga je ministrstvo za zdravje pripravilo za sejo vlade.

Po ocenah bodo stroški likvidacije, denimo stroški dela likvidacijskega upravitelja, stroški dela zaposlenih, storitve in drugi materialni izdatki, letos znašali 28.975 evrov, v letu 2020 pa 27.825 evrov. Po koncu postopka likvidacije in plačilu obveznosti bodo v državni proračun vrnjena preostala sredstva, ki naj bi jih bilo po oceni skupno 1.475.736 evrov.

Ideja, da bi rešitev za program otroške srčne kirurgije našli v samostojnem inštitutu, je dokončno ugasnila 11. decembra z odločitvijo nekdanjega ministra za zdravje Sama Fakina, da bo vladi predlagal ukinitev NIOSB, ki ga je vlada Mira Cerarja ustanovila konec leta 2017, nikoli pa ni res zaživel.

Odlok o prenehanju inštituta je vlada sprejela 28. februarja, saj je ocenila, da ob vzpostavljenem programu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ter razmeroma majhnem številu bolnikov ni smiselno, da bi enako dejavnost izvajal ločeni javni zdravstveni zavod.

Vlade bo med drugim obravnavali predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sprejetje novele predlaga po nujnem postopku, da bi od 1. avgusta zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije, in s tem posledično zmanjšali zaostanke pri reševanju vlog za t. i. letne pravice iz javnih sredstev v mesecu avgustu in septembru.

Na preiskovalni komisiji o otroški kardiologiji bodo zaslišali prve priče

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme bo danes zaslišala prve priče. Pričakuje nekdanjega strokovnega direktorja kirurške klinike UKC Ljubljana Alojza Pleskoviča, nekdanjo strokovno direktorico UKC Darinko Miklavčič in nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja.

Parlamentarna komisija je doslej opravila pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi je določila gradiva, ki jih rabi za delo, in pa na zaprtih sejah sprejela dokazne sklepe. Po besedah predsednice komisije Jelke Godec (SDS) so zaenkrat z vsemi institucijami korektno sodelovali in od njih, z izjemo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, tudi dobili gradiva, za katera so zaprosili.

Godčeva je v torkovi izjavi zanikala očitke, ki so se pojavili v medijih, da komisija presega pristojnosti DZ in krši določila ustave. Zanikala je tudi, da je komisija prejela zdravstvene kartoteke otrok. Po njenih besedah se komisija ukvarja izključno s tistim, kar ji pripada po zakonu o parlamentarni preiskavi in po 93. členu ustave.

Komisija želi po navedbah Godčeve ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške kardiologije v UKC Ljubljana ne deluje kakovostno in varno. Najprej se bo lotila prav področja otroške kardiologije, po sprejetju vmesnega poročila pa nabav medicinske opreme. Kdaj bo komisija sprejela obe poročili, pa poslanka ni mogla napovedati.

Sicer je DZ 29. januarja brez glasu proti imenoval vodstvo in člane preiskovalne komisije o otroški kardiologiji. Njeno ustanovitev so zahtevali v poslanskih skupinah SDS, NSi in SNS, a so konstruktivno sodelovanje v komisiji na seji DZ 20. decembra lani napovedale tudi druge stranke. So pa pri tem vendarle opozorile na možnost politične zlorabe komisije.