Začenja se maraton Franja: preverite, kje bodo zapore cest

Od petka do nedelje bo Ljubljana z okolico že tradicionalno v znamenju kolesarjenja in Maratona Franje. Vrhunec tridnevnega dogajanja, gre za največji kolesarski dogodek v Sloveniji, bosta nedeljska veliki in mali maraton s startom in ciljem v ljubljanskem nakupovalnem centru BTC.

Dogajanje se bo začelo v petek ob 16. uri, ko se bo v boj z uro na progi proti Domžalam podal prvi tekmovalec. Kronometer bo štel tudi za državne naslove, lanska bosta branila Jan Tratnik in Eugenia Bujak. Državno prvenstvo bo štelo za kategorije mladinci in mladinke, moški pod 23 let, elite moški in ženske ter amaterji in amaterke. Dirka bo štela tudi kot kvalifikacijska za uvrstitev na finalno dirko svetovnega prvenstva v kronometru za rekreativne kolesarje UCI Gran Fondo World Series. Sobota pa bo minila v znamenju Barjanke. FOTO: Damjan Žibert Moški elite bodo morali premagati 44 kilometrov, vse ostale kategorije 22, mlajše mladinke, starejše mladinke in mlajši mladinci 11. Sicer pa bo ženska dirka v uri resnice štela tudi kot mednarodna dirka, zato je pričakovati tudi tuje kolesarke. Zvečer se bodo na 44-kilometrsko pot podali še moški, bržčas bosta od kolesarjev iz svetovne serije nastopila Tratnik inMatej Mohorič. Sobota bo minila v znamenju Barjanke, start bo ob 8. uri na Kongresnem trgu, cilj bo v BTC-ju, ter popoldanskih družinskega in otroškega maratona, start in cilj obeh dogodkov bo v omenjenemu nakupovalnem središču. V nedeljo ob 9. uri bo start velikega maratona na 156 kilometrov, ob 10.40 bo start 97-kilometrske preizkušnje. Organizatorji letos pričakujejo več kot 7000 udeležencev maratona. FOTO: Damjan Žibert Do zdaj so prireditelji pod streho spravili 37 maratonov, v tem času se je maratona Franje udeležilo že več kot 150.000 udeležencev iz več kot 70 držav sveta. Za letos pričakujejo v vseh kategorijah oziroma dirkah več kot 7000 udeležencev. Zaprte številne ceste Zaradi dogodka bodo v petek, soboto in nedeljo zaprte nekatere ceste. Mobilne zapore bodo v Ljubljani in njeni okolici, do Domžal, Horjula in Gorenje vasi. Zaprti bodo tudi nekateri priključki na avtocesto. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Celotno traso si lahko ogledate na tej spletni povezavi. Obvestilo o ovirah in zaporah cest pa najdete v spodnjih dokumentih: