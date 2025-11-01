Začenja se mesec brkov: preventiva za zdravje moških

Na spletni strani gibanja so opozorili, da moški v povprečju umrejo 4,5 leta prej kot ženske. Razloge je mogoče preprečiti, so poudarili. Vse večje število moških, okoli 10,8 milijona po vsem svetu, živi z diagnozo raka prostate. V svetovnem merilu je rak mod najpogostejši rak pri mladih moških.

Cilj gibanja je zato preprečevanje raka prostate in raka na modih ter samomorov oziroma do leta 2030 zmanjšati prezgodnjo umrljivost moških za 25 odstotkov.

Gibanju, ki so ga leta 2003 ustanovili v Avstraliji, so sledili številni moški, zlasti z aktivnostjo na družbenih omrežjih. Med drugim so aktivnosti promovirali z zaraščenimi brki.