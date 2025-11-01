Svetli način
Začenja se mesec brkov: preventiva za zdravje moških

Ljubljana, 01. 11. 2025 07.46 | Posodobljeno pred 48 minutami

Začel se je november in z njim tudi Movember, enomesečna kampanja, ki v ospredje postavlja ozaveščanje o pomenu zdravja moških, predvsem preventivo in zgodnje odkrivanje raka prostate in mod. Prepoznavni zaščitni znak mednarodnega gibanja Movember so brki, ki naj bi si jih moški pustili rasti v tem mesecu.

Na spletni strani gibanja so opozorili, da moški v povprečju umrejo 4,5 leta prej kot ženske. Razloge je mogoče preprečiti, so poudarili. Vse večje število moških, okoli 10,8 milijona po vsem svetu, živi z diagnozo raka prostate. V svetovnem merilu je rak mod najpogostejši rak pri mladih moških.

Cilj gibanja je zato preprečevanje raka prostate in raka na modih ter samomorov oziroma do leta 2030 zmanjšati prezgodnjo umrljivost moških za 25 odstotkov.

Gibanju, ki so ga leta 2003 ustanovili v Avstraliji, so sledili številni moški, zlasti z aktivnostjo na družbenih omrežjih. Med drugim so aktivnosti promovirali z zaraščenimi brki.

Tudi letos lahko moški aktivno sodelujejo in v aplikaciji Movember oblikujejo javni profil, na katerem lahko delijo vse, kar počnejo za moško zdravje. Postavijo si lahko tudi cilj zbiranja sredstev. Obenem pa lahko delijo fotografije sebe in svojih brkov, ki služijo za spodbujanje donacij dobrodelnim organizacijam.

Zbrana sredstva omogočajo financiranje pomembnih projektov za zdravje moških. Od leta 2003 je gibanje Movember sicer financiralo več kot 1300 projektov na področju zdravja moških po vsem svetu, so poudarili pri gibanju.

